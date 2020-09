Zweite Corona-Welle: Stärke des Föderalismus / Kommentar von Bernhard Walker

Wann immer die Rede auf den Föderalismus kommt, fällt rasch das Wort “Flickenteppich”. Dahinter steht die Kritik, dass der Staatsaufbau der Bundesrepublik zu schwerfällig sei. In Wahrheit hat der Föderalismus viele Stärken, wie sich nun in der Pandemie zeigt. (…)Was mancherorts nötig ist, um die Pandemie einzudämmen, ist in anderen Gebieten schlicht unnötig. Unnötiges zu tun, hieße aber nur, dass der Ausgleich zwischen Freiheits- und Bürgerrechten sowie Schutzauflagen misslingt. http://www.mehr.bz/khs256p

