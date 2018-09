„Zwischen den Stühlen“: Start der ZDF-Reihe „Wir machen Schule“ (FOTO)

Schauplatz Klassenzimmer: Welche Herausforderungen müssenLehrkräfte und Schüler in der Praxis bewältigen? Wie gestaltet sichdie Ausbildung für angehende Lehrer? Und wie steht es um dieInklusion im Schulalltag? Im Oktober beschäftigt sich dieZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel mit diesen Fragen und zeigt andrei aufeinanderfolgenden Montagen drei Dokumentarfilme in der Reihe„Wir machen Schule“. Den Auftakt bildet am Montag, 1. Oktober 2018,0.10 Uhr, der Film „Zwischen den Stühlen“ von Filmemacher JakobSchmidt (Buch und Regie).

Auf das theoriedominierte Lehramtsstudium folgt das Referendariat,

der praktische Teil der Lehrerausbildung. Ein Sprung ins kalte Wasser

und gleichzeitig eine Feuerprobe für die angehenden Lehrer: Sie

lehren, während sie selbst noch lernen. Sie vergeben Noten, während

sie ihrerseits benotet werden. Zwischen Problemschülern,

Elternabenden und Prüfungsängsten werden die Ideale der zukünftigen

Lehrer auf eine harte Probe gestellt. „Zwischen den Stühlen“

begleitet drei Referendare auf ihrem steinigen Weg zum Examen. Der

mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm ermöglicht einen Blick hinter

die Kulissen des Systems Schule.

Am Montag, 8. Oktober 2018, 0.10 Uhr, folgt der Dokumentarfilm

„Berg Fidel – Eine Schule für alle“ von Hella Wenders (Buch und

Regie). Mit Witz und Charme erzählen die Schüler einer

Inklusionsgrundschule in Münster aus ihrem Alltag.

Hella Wenders– Fortsetzungsfilm „Schule, Schule – Die Zeit nach

Berg Fidel“ bildet am Montag, 15. Oktober 2018, 0.20 Uhr, den

Abschluss der Reihe. Die Kinder der Inklusionsschule Berg Fidel

mussten sich nach der Grundschulzeit trennen und an unterschiedlichen

Schulen weiterlernen. Inzwischen sind sie Teenager, und ihre Sorgen

und Nöte sind nun andere: Es geht um das Erreichen von Noten und

Abschlüssen, aber auch um die persönlichen Wünsche und Probleme der

Protagonisten, die mitten in der Pubertät stehen.

Alle drei Filme der Reihe sind ab Montag, 1. Oktober 2018, 30 Tage

lang in der ZDFmediathek abrufbar.

