Zwischen Effizienz und Agilität – Studie von Hays und PAC / Spagat zwischen Kerngeschäft und Digitalisierung sorgt für Spannungen (FOTO)

Trotz der Herausforderungen des digitalen Wandels konzentrierensich Unternehmen auf den Ausbau ihres Kerngeschäfts. Es ist ihnenungleich wichtiger, dieses Kerngeschäft weiterzuentwickeln (52 %),als neue Geschäftsfelder anzugehen (26 %). Statt dieSelbstorganisation von Teams zu fördern (17 %), optimierenUnternehmen deshalb eher ihre bestehenden Abläufe (64 %). Auch dieEffizienzsteigerung steht dadurch höher im Kurs (62 %) als der Ausbauvon Agilität (48 %).

Dennoch sind immer mehr Mitarbeiter neben ihren operativen

Aufgaben in digitale Projekte eingebunden. Das erzeugt Spannungen: 86

Prozent der Befragten konstatieren Konflikte in der Priorisierung

zwischen Projekt- und Linienaufgaben, 80 Prozent beklagen unklare

Verantwortlichkeiten in der Führung.

Dies zeigt die aktuelle empirische Studie von Hays und PAC zu den

Spannungsfeldern des digitalen Wandels auf.

Aus Sicht der Befragten behindern vor allem drei Punkte die

digitale Transformation. Erstens fällt es Führungskräften schwer,

ihren Führungsstil zu ändern (61 %). Zweitens nimmt das Kerngeschäft

nach wie vor zu viel Zeit in Anspruch (60 %) und drittens sind die

Fachbereiche noch immer durch ein Inseldenken geprägt (59 %). „Viele

Unternehmen sind die Digitalisierung angegangen und haben hierzu

Projekte etabliert. Doch die bestehenden Organisationsstrukturen

erweisen sich als zu unflexibel, um die neuen Themen voranzutreiben.

Dieser Spagat, innovative Themen in den herkömmlichen Strukturen zu

bearbeiten, belastet Unternehmen. Hier ist mehr Mut zu neuen Wegen

notwendig“, kommentiert Klaus Breitschopf, Vorstandsvorsitzender der

Hays AG, die Ergebnisse der Studie.

Für die Studie „Zwischen Effizienz und Agilität. Unter Spannung:

Fachbereiche in der Digitalisierung“ von Hays und PAC wurden 226

Führungskräfte aus den Fachbereichen IT, Finance sowie Research &

Development aus Unternehmen unterschiedlicher Größe und verschiedener

Branchen telefonisch befragt.

Pressekontakt:

Frank Schabel, Hays AG

Tel.: 0621 1788 1140

Mobile: 0171 9313246

frank.schabel@hays.de

Original-Content von: Hays AG, übermittelt durch news aktuell