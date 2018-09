neues deutschland: SPD-Politiker Karl Lauterbach für Widerspruchslösung bei Organspenden

Der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat sich

für die sogenannte Widerspruchslösung bei Organspenden ausgesprochen.

„Nur mit dieser Widerspruchslösung ist der Quantensprung möglich, den

wir bei den Spenderzahlen brauchen“, schreibt der SPD-Politiker in

einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung „neues

deutschland“ (Mittwochausgabe). „Wir könnten damit viele Menschen vor

dem Tod retten oder ihnen ein besseres Leben ermöglichen.“ Einen

„massiven Eingriff“ in die Persönlichkeitsrechte der Deutschen könne

er bei der Widerspruchslösung nicht erkennen, erklärt Lauterbach

weiter. Niemand werde zur Organspende gezwungen, jeder könne

selbstbestimmt Nein sagen. „Die Gesellschaft darf verlangen, dass

sich ein Bürger sehr bewusst mit der Frage auseinandersetzt, wie er

zur Organspende steht. Die allermeisten Bürger, die sich bisher noch

nie mit dem Thema beschäftigt haben, erwarten schließlich, im Fall

der Fälle selbst ein Organ zu bekommen“, so der Sozialdemokrat.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell