Zyklon Idai: „Jetzt handeln bevor die Lage außer Kontrolle gerät“ / Bündnisorganisationen von „Aktion Deutschland Hilft“ im Einsatz, um Ausbreitung von Krankheiten und Epidemien zu stoppen (FOTO)

Die Zahl der Cholerafälle in Mosambik ist innerhalb weniger Tagefast um das 30fache gestiegen. Wurden Mitte dieser Woche noch fünfFälle vermeldet, berichtet das Gesundheitsministerium nun vonmindestens 139 Erkrankten. „Die Organisationen in unserem Bündniswollen eine weitere Ausweitung von Cholera, aber auch anderenKrankheiten, unbedingt verhindern. Nach der Katstrophenserie vonDürre, Unwettern und einem Zyklon wären die Folgen einer Epidemie fürdie geschwächte Bevölkerung in Mosambik nicht auszudenken“, sagtBirte Steigert, Pressesprecherin von „Aktion Deutschland Hilft“.„Hilfsorganisationen müssen jetzt handeln, damit die Situation nichtaußer Kontrolle gerät“, warnt Steigert. Die Bündnisorganisationen von„Aktion Deutschland Hilft“, die in den Krisenregionen in Mosambik,Simbabwe und Malawi im Einsatz sind, haben die Kapazitäten undHilfsmaßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten wie Choleraausgeweitet.

World Vision führt gemeinsam mit anderen Organisationen Tests an

Trinkwasserstellen in Beira in Mosambik und mehreren anderen Gebieten

durch, die teilweise noch immer nur mit Booten oder auf dem Luftweg

erreicht werden können. Auch in der vom Wasser eingeschlossenen Stadt

Buzi, in der rund 20.000 Einwohner dringend auf Hilfe warten, wurde

das Wasser in den Brunnen und Bohrlöchern getestet. Alle enthielten

Wasser, das trüb und verdreckt war. In der Region wurde jetzt eine

Wasseraufbereitungsanlage aufgebaut, die für die vielen Menschen

jedoch nicht ausreicht. Weitere Organisationen von „Aktion

Deutschland Hilft“ kümmern sich nun darum, die Wasser- und

Sanitärversorgung rasch zu verbessern.

Noch am Wochenende entsendet der Arbeiter-Samariter-Bund ein

Schnelleinsatz-Team mit neun ehrenamtlichen Helfern aus Deutschland.

„An Behörden und Gesundheitsstationen schulen die Helfer den Umgang

mit Menschen, die mit übertragbaren Krankheiten Hilfe ersuchen. Die

richtige Behandlung oder die sofortige Isolation von Infizierten ist

wichtig, damit wir das Risiko einer Übertragung auf andere Menschen

vermindern“, so Bernd Ilg, stellvertretender Referatsleiter

Auslandshilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes.

Die Hilfsorganisationen ADRA verteilt in Mosambik

Notfall-Sanitärsets, Seife, Wasserdesinfektions-Tabletten, Kanister

und andere Hygieneartikel an tausende Menschen. Mit

Informationsmaterial klären die Helfer die Bevölkerung zudem über die

Risiken der Verbreitung von Cholera auf und darüber, wie sie

Erkrankungen und Ansteckung verhindern können.

Die Johanniter-Auslandshilfe schicken in Kürze Hilfsgüter und

Medikamente nach Mosambik, mit denen die basismedizinische Versorgung

von 10.000 Patienten über drei Monate sichergestellt werden kann.

Zusätzlich werden medizinische Güter zur Behandlung von Malaria- und

Cholerapatienten versendet.

