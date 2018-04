01. Mai 10-18 Uhr: Saison-Opening in Birkenried, Tag der offenen Tür

Seit 47 Jahren wissen Blumenliebhaber der Region zwischen Heidenheim, Dillingen und Günzburg, wohin sie am 1. Mai pilgern müssen: Zur Gärtnerei Blumen Eber. Seit dem Jahr 2000 gibt es einen weiteren triftigen Grund, nach Birkenried zu kommen: Die Musik- und Kunstveranstaltungen des Kulturgewächshaus Birkenried e.V., wo im Jahr rund 70 Konzerte, Festivals und viele Workshops für Tanz, gestaltende Kunst und Handwerk angeboten werden, sowie 3 Galerien und ein großzügiger Skulpturenpark ein großes Kunstspektrum bieten. Um die Musikerlebnisse am 1. Mai zu unterstreichen wird das Trio ?Die Vier? ab 13 Uhr im Biergarten Rockiges und Rock?n?Roll auf die Bühne zaubern. Zusätzlich wandern dann die Sambatruppe „Pimento“ und Stephan Stumpf, der prominente ?Erfinder von ?Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle, durch das Gelände. Für die Künstler bitten wir um „offene Geldbeutel“, denn es wird kein Eintritt verlangt und der Hut geht um. Selbstverständlich wird auch für da leibliche Wohl gesorgt. Getränke, ob gekühlt oder heiß, sowie deftige Grillspeisen helfen einen langen erlebnisreichen Tag durchzuhalten. In Birkenried findet somit der definitive Frühlingsanfang statt. Und im Skulpturenpark und der Galerie Little Zim finden die Gäste viele Anregungen für ihren eigenen Garten – Originalsskulpturen aus Stein, hübsche Tiere aus Blech und viele sympathische Kleinigkkeiten. Birkenried entdecken Steckt voller Überraschungen – und die Gäste lieben dies.

www.birkenried.de

Eintritt frei, es wird gesammelt

Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen

www.birkenried.de info@birkenried.de Tel.: 08221-24208 (AB)