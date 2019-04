1. Mai 10 – 18 Uhr: Tag der offenen Tür und Saisoneröffnung in Birkenried

An diesem Tag kommen nicht nur Kultur- und Musikfreunde nach Birkenried sondern auch alle, die sich nach neuen Pflanzen und Blumen für Heim und Garten umsehen wollen oder sich bei einem Günzburger Weizen plus deftiger Brotzeit oder bei Livemusik und Barbeque beim Kulturgewächshaus einen schönen Tag machen möchten. Neben der brasilianischen Percussion mit PIMENTO auf dem gesamten Birkenried-Gelände spielt das aus Südafrika stammende Duo ?Qadasi & Maghinga? von 13-16 Uhr auf der Biergarten-Bühne. Die beiden sind auf einem kurzen Deutschland-Trip auch in Birkenried zu hören.

Zum 1. Mai finden selbst die Radfahrer keinen freien Baum mehr, um ihr Fahrrad zu parken. Mit Life-Musik und Straßen-Performance, blühenden Gewächshäuser, geselligen Runden bei der 1.-Mai-Gastronomie, Barbeque, Kaffe und Kuchen bleibt dieser Tag von 10-18 Uhr ständig spannend.

Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika

www.birkenried.de info@birkenried.de Tel.: 08221-24208