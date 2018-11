10 Jahre Ronald McDonald Oase Erlangen – Schirmherrin Sarah Connor singt für ihre jüngsten Fans (FOTO)

Schirmherrin Sarah Connor feiert zusammen mit 200 Gästen das10-jährige Jubiläum der Ronald McDonald Oase Erlangen im Redoutensaaldes Theaters. Die Ehrengäste des Festakts Professor Wolfgang Rascherund Oberbürgermeister Dr. Florian Janik blicken auf das letzteJahrzehnt der ersten Ronald McDonald Oase in Deutschland zurück.

Mehr als 1.300 Familien schwer kranker Kinder finden jedes Jahr in

der Ronald McDonald Oase einen Rückzugsort inmitten des

Universitätsklinikums Erlangen. Dennis war eines der ersten Kinder,

die das Angebot der Oase genutzt haben. Für ihn war heute ein ganz

besonderer Tag: Er hat seine prominente Freundin Sarah Connor

wiedergetroffen. Die beiden hatten sich bereits bei der Eröffnung der

Oase kennengelernt und Dennis ist seitdem großer Fan der Musikerin

>Ich weiß aus eigener Erfahrung wie wichtig es ist in der

Kinderklinik einen Ort zu haben, an dem man durchschnaufen kann<,

sagt Schirmherrin Sarah Connor.

Bereits seit der Eröffnung steht die Musikerin der Erlanger Oase

zur Seite, die 2008 als erste Ronald McDonald Oase in Deutschland

eröffnet wurde. Prof. Dr. Wolfgang Rascher, ehemaliger Direktor

Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen setzte

sich für die Eröffnung der Oase ein und ist überzeugt von dem

Konzept: >Nach 10 Jahren ist die Oase zu einer Institution geworden

und ist nicht mehr wegzudenken. Der allergrößte Dank hierfür kommt

von den Kindern und ihren Familien<, sagt Prof. Dr. Rascher. Bundesweit gibt es sechs Ronald McDonald Oasen inmitten der

Klinik, die den kleinen Patienten und deren Familien Ablenkung,

Beschäftigung und die nötige Ruhe bieten. Dabei sind die Oasen immer

erreichbar für die Ärzte und Krankenschwestern, damit sie die

Familien ohne weitere Wartezeiten direkt zum nächsten

Untersuchungstermin begleiten können. >In der extremen

Belastungssituation eines schwer kranken Kindes brauchen Familien

Unterstützung. In unseren Ronald McDonald Oasen haben wir in den

letzten 30 Jahren mehr als 90.000 Familien einen Rückzugsort geben

können<, sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald--s Kinderhilfe

Stiftung.

In einer weiteren Einrichtung in Erlangen, dem Ronald McDonald

Haus, können Familien in unmittelbarer Nähe zur Klinik wohnen,

während ihre Kinder in der Kinder- und Jugendmedizin stationär

behandelt werden. >Bei all der fortschrittlichen Medizin die wir

entwickelt haben – die Patienten und ihre Familien brauchen mehr als

das, auch jenseits von Operationen und Behandlungen müssen sie

hervorragend versorgt sein< sagt Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister

der Stadt Erlangen. >Das können wir den Patienten bei uns in Erlangen

dank der Oase und dem Elternhaus bieten.< Den Abschluss des Festakts bildet ein emotionaler Musikact der

Schirmherrin Sarah Connor, der ganz unter dem Veranstaltungsmotto

>Herzenssache< stand. Pressekontakt:

McDonald–s Kinderhilfe Stiftung

Isabell Mollner, Direktor Kommunikation & Pressesprecherin

Max-Lebsche-Platz 15

81377 München

Telefon 089 – 740066-50

Isabell.Mollner@mdk.org

Original-Content von: McDonald–s Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuell