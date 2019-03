10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland – Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung immer noch nicht der Normalfall

Am 26. März 2009 trat die

UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Vieles wurde

seitdem auf den Weg gebracht, um Menschen mit Behinderungen ein

selbstbestimmtes Leben und gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen.

Doch auch 2019 ist Deutschland noch keine inklusive Gesellschaft. Zu

diesem Schluss kommt ein heute veröffentlichter Bericht des Deutschen

Instituts für Menschenrechte, der die Umsetzung der

UN-Behindertenrechtskonvention in neun Bereichen, etwa Bildung,

Wohnen, Arbeiten oder Mobilität, in den Blick nimmt.

„Dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, selbst über ihr

Leben zu bestimmen und gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu

sein, ist in den letzten zehn Jahren zunehmend ins gesellschaftliche

Bewusstsein gerückt“, sagt Valentin Aichele, Leiter der

Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen

Instituts für Menschenrechte. Zahlreiche Menschen aus Politik und

Verwaltung, aus Verbänden und verschiedenen Professionen hätten sich

engagiert an die Umsetzung der UN-Konvention gemacht. „Es ist in den

letzten zehn Jahren allerdings nicht gelungen, das Miteinander von

Menschen mit und ohne Behinderungen zum Normalfall und

Sondereinrichtungen wie Förderschulen, Werkstätten und

Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen überflüssig zu

machen“, so Aichele weiter. Dennoch zeigten gute Beispiele, dass es

bisweilen beträchtliche Fortschritte gebe und dass Inklusion

praktisch möglich sei.

„Zentrale Aufgabe der nächsten Jahre ist es, die strukturell

angelegte Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen abzubauen. Erst

wenn jeder Mensch von Anfang an und unabhängig von Art und Schwere

einer Beeinträchtigung gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben

kann, ist Inklusion erreicht“, so Aichele weiter. Inklusion komme

nicht nur den Menschen mit Behinderungen, sondern allen zugute, sie

sei Ausdruck der Wertschätzung menschlicher Vielfalt.

Laut Statistischem Bundesamt sind in Deutschland rund 9,4 Prozent

der Bevölkerung, also 7,8 Millionen Menschen, amtlich als

schwerbehindert anerkannt. Zu den Menschen mit Behinderungen zählen

nach der UN-Konvention auch Personen mit langfristigen chronischen

Erkrankungen, psychosozialen oder anderen Beeinträchtigungen, deren

Teilhabechancen aufgrund gesellschaftlicher Barrieren reduziert sind.

Legt man diesen Behinderungsbegriff zugrunde, erhöht sich der Anteil

an Menschen mit Behinderungen an der Gesamtbevölkerung nach Angaben

des ersten Teilhabeberichts der Bundesregierung auf bis zu 25

Prozent.

WEITERE INFORMATIONEN

Deutsches Institut für Menschenrechte, Monitoring-Stelle

UN-Behindertenrechtskonvention (2019): Wer Inklusion will, sucht

Wege. Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland

http://ots.de/gNai3o

Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist die unabhängige

Nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands. Es ist gemäß den

Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen akkreditiert (A-Status).

Das Institut ist mit dem Monitoring der Umsetzung der

UN-Behindertenrechtskonvention betraut worden und hat hierfür die

Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention eingerichtet. Es hat

gemäß der UN-Konvention (Artikel 33 Absatz 2 UN-BRK) den Auftrag, die

Rechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und die

Umsetzung der Konvention in Deutschland zu überwachen.

