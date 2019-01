100 Jahre Frauenwahlrecht / Sozialverband: „Mehr Frauen in die Politik!“

„Ohne das Frauenwahlrecht wäre unsere Demokratie

heute gar nicht denkbar. Und dennoch ist die Gleichstellung in

Deutschland noch nicht vollständig erreicht“, erklärt

SoVD-Frauensprecherin Edda Schliepack anlässlich des 100. Jahrestages

der Einführung des Frauenwahlrechts. „Wir müssen nach vorne blicken

und unermüdlich dafür kämpfen, dass mehr Frauen die Politik in

unserer Gesellschaft mitbestimmen. Dies gilt für alle Ebenen – für

Kommunen, Länder und den Bund. Keinesfalls lassen wir unsere Rechte

von Populisten jedweder Couleur in Frage stellen!“, betont Edda

Schliepack.

Am 19. Januar 1919 durften Frauen zum ersten Mal wählen und

gewählt werden. Nur wenige Tage zuvor gab der SoVD damals unter dem

Namen „Reichsbund der Kriegsopfer“ bekannt, auch Frauen

gleichberechtigt in die Verbandsarbeit einzubinden. Was heute

selbstverständlich ist, war damals außergewöhnlich.

Bereits 1917 als Kriegsopferverband gegründet, gehört der SoVD zu

den langjährigsten Sozialverbänden in Deutschland. Die historischen

Erfahrungen seit 1917 – zwei Weltkriege, Unterdrückung und die

NS-Diktatur – zeigen, dass soziale Gerechtigkeit, Demokratie und

Frieden einander bedingen. Daher setzt sich der Sozialverband SoVD

seit 100 Jahren erfolgreich zugunsten sozial Benachteiligter für

diese Werte ein.

Der SoVD unterhält in den Landesverbänden ein flächendeckendes

Netz von Sozialberatungszentren und -büros sowie von

Kreisgeschäftsstellen, die die Beratung der anspruchsberechtigten

Mitglieder in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten und die

Vertretung vor den Sozialgerichten durchführen. Die

Bundesrechtsabteilung nimmt die Interessen der Mitglieder vor dem

Bundessozialgericht wahr.

Über ihre Rolle im Wandel der Zeit und die heutigen Aufgaben

informieren die Frauen im SoVD in den kommenden Monaten. Das

Jubiläumsjahr wird mit verschiedenen Maßnahmen begleitet. 100 Jahre

Frauen im SoVD:

https://www.sovd.de/informieren/themen/100-jahre-frauen-im-sovd/

