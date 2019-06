100 Tage nach Zyklon Idai: Extreme Ernteausfälle erfordern weiter dringend Hilfe / Bündnisorganisationen von „Aktion Deutschland Hilft“ unterstützen nach wie vor Menschen in Mosambik (FOTO)

100 Tage sind seit dem schweren Zyklon Idai am 14. März 2019 inMosambik und auch den Nachbarstaaten Malawi und Simbabwe vergangen.Bereits vor der Katastrophe waren fünf Bündnisorganisationen von„Aktion Deutschland Hilft“ beim Unglück gleich zur Stelle undleisteten humanitäre Hilfe. Kurze Zeit später folgten weitereOrganisationen. Nach der Nothilfe dauert der Einsatz auch weiterverstärkt an. Aufgrund massiver Ernteausfälle ist Hilfe dringendnotwendig.

„Glücklicherweise haben viele Menschen in Deutschland für die

Betroffenen der Katastrophe gespendet, Spender unseres

Hilfsbündnisses bis heute allein über 13 Millionen Euro. Die Gelder

verdanken wir knapp 100.000 Personen und Unternehmen“, sagt Manuela

Roßbach, geschäftsführender Vorstand von „Aktion Deutschland Hilft“.

In den vergangenen 100 Tagen konnten Bündnisorganisationen wie CARE,

HelpAge oder SODI betroffenen Menschen in Mosambik mit sauberem

Trinkwasser, Notunterkünften und medizinischer Versorgung helfen.

Handicap International beseitigte Trümmer und räumte Straßen, damit

die Hilfe zu den Betroffenen gelangte.

Cholera-Ausbruch nach kurzer Zeit unter Kontrolle

Ende März befürchtete man zunächst einen Cholera-Ausbruch, als die

Zahlen der Erkrankten in den ersten Tagen um das 30fache stiegen.

„Die Hilfe der Organisationen erwies sich als erfolgreich. Der

Cholera-Ausbruch war schon nach kurzer Zeit unter Kontrolle“,

berichtet Roßbach. World Vision führte zu dem Zweck Tests an

Trinkwasserstellen durch. Es wurden Trinkwasseranlagen aufgebaut.

Zudem schulte ein Einsatzteam des Arbeiter-Samariter-Bundes den

Umgang mit Menschen, die mit übertragbaren Krankheiten Hilfe

ersuchen. ADRA verteilte Notfall-Sanitärsets, Seife,

Wasserdesinfektions-Tabletten, Kanister und andere Hygieneartikel an

tausende Menschen. Anfang April landete ein Hilfsflieger deutscher

Hilfsorganisationen in der Hafenstadt Beira und lieferte unter

anderem Güter der Johanniter oder des Medikamentenhilfswerks action

medeor.

Jetzt zählt medizinische Hilfe und die Vorbeugung einer drohenden

Hungersnot

„Es ist nun wichtig, die medizinische Versorgung

aufrechtzuerhalten“, betont Roßbach. Mosambik ist durch die enorme

Trockenheit in den vergangenen zwei Jahren dürregeplagt. Viele

Menschen sind unterernährt und wären im Falle von Krankheiten stark

gefährdet.

Neben medizinscher Hilfe liegt ein großer Fokus momentan darauf,

Nahrungsmittelkrisen und einer Hungersnot in Mosambik vorzubeugen.

„Die Ernteschäden sind nach dem Zyklon fatal und werden sich

langfristig zeigen. Das Hochwasser hat den Boden versalzen,

ausgetrocknet und nahezu unbrauchbar gemacht. Dramatisch ist das

besonders in ländlichen Regionen, wo 64 Prozent der Bevölkerung von

den Erträgen der eigenen Landwirtschaft leben“, so Roßbach.

Hilfsorganisationen verteilen nun dürreresistentes Saatgut und

schulen die Menschen, welche Pflanzen für den Anbau geeignet sind,

besonders viel Ertrag bringen und wie man Mischkulturen anlegt. „Die

Krise in Mosambik setzt sich schleichend und leise fort. Wir stehen

den Menschen weiter zur Seite“, betont Roßbach.

„Aktion Deutschland Hilft“ ruft zu Spenden für die Betroffenen von

Zyklon Idai auf:

Stichwort „Zyklon Idai“

IBAN: DE62 3702 0500 0000 10 20 30 (Bank für Sozialwirtschaft)

Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk höher)

Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden

(10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion

Deutschland Hilft 9,83 EUR)

Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

