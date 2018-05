121. DeutscherÄrztetag Mit Sachverstand Versorgung gestalten

Erfurt, 10.05.2018 – Der 121. Deutsche Ärztetag in

Erfurt hat in seiner gesundheits- und sozialpolitischen

Generalaussprache den Leitantrag des Bundesärztekammer-Vorstands

einstimmig angenommen.

Die Entschließung im Wortlaut:

Die Freiberuflichkeit des Arztes und die damit verbundene

Therapiefreiheit sind tragende Säulen der Gesundheitsversorgung in

Deutschland. Deshalb darf diese Freiberuflichkeit weder durch

staatsdirigistische Eingriffe noch durch Interventionen der

EU-Kommission in Frage gestellt werden. Ärztliche Selbstverwaltung

ist Ausdruck der Freiberuflichkeit.

Vielfältige Regulierungen haben jedoch die

Gestaltungsmöglichkeiten der Selbstverwaltung erheblich beschnitten.

Stattdessen beauftragt der Staat den Gemeinsamen Bundesausschuss

(GBA) immer häufiger als untergesetzlichen Normgeber, die Versorgung

bis in die Patienten-Arzt-Beziehung hinein zu steuern und

Versorgungsstrukturen zu schaffen, die mehr und mehr an ökonomischen

Vorgaben ausgerichtet sind. Darüber hinaus ist ein deutlicher

Kompetenzzuwachs der Bundesländer in originären

Zuständigkeitsbereichen der Selbstverwaltungen zu verzeichnen. Das

manifestiert sich aktuell im Bereich der Bedarfsplanung durch neue

Antrags- und Beratungsrechte der Länder.

Der 121. Deutsche Ärztetag 2018 fordert die Bundesregierung auf,

ihrer im Koalitionsvertrag formulierten Selbstverpflichtung

nachzukommen, nach der sie sich für die freiheitliche Berufsausübung

im Gesundheitswesen einsetzen will. Bund und Länder sind

aufgefordert, der Selbstverwaltung den notwendigen Handlungsspielraum

zu geben, den sie für die Ausgestaltung eines vernetzten

sektorenübergreifenden Gesundheitswesens braucht. Dabei sollten die

Bundesärztekammer und die Landesärztekammern stärker als bisher

eingebunden werden. Nur so kann eine bürgernahe ärztliche Versorgung

der Patientinnen und Patienten auf hohem Niveau gewährleistet werden.

Ärztliche Expertise in Reformkommissionen einbeziehen Der 121.

Deutsche Ärztetag 2018 erkennt an, dass die Koalition bei Fragen der

künftigen Ausgestaltung der Vergütungssystematik von übereilten

Festlegungen absieht und zunächst in einer wissenschaftlichen

Kommission die medizinischen, rechtlichen und wirtschaftlichen

Aspekte einer solchen Reform analysieren und Vorschläge erarbeiten

lässt. Wiederholt hatten Deutsche Ärztetage festgestellt, dass sowohl

der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) als auch die Gebührenordnung

(GOÄ) für Ärzte reformiert werden müssten. Nach 30 Jahren politischen

Stillstands in der GOÄ-Reform hat die Bundesärztekammer selbst die

Initiative ergriffen und gemeinsam mit dem Verband der Privaten

Krankenversicherung (PKV-Verband) und der Beihilfe entscheidende

konzeptionelle Vorarbeiten für eine Modernisierung der

Vergütungssysteme geleistet. Der 121. Deutsche Ärztetag 2018 fordert

deshalb das Bundesgesundheitsministerium (BMG) auf, die

Bundesärztekammer mit ihrer medizinisch-wissenschaftlichen Kompetenz

sowie ihrem betriebswirtschaftlichen Know-how in

Gebührenordnungsfragen direkt und unmittelbar an der

wissenschaftlichen Kommission zu beteiligen. Die Einrichtung dieser

Kommission darf aber nicht dazu führen, dass sich die Inkraftsetzung

der verabschiedungsreifen GOÄ weiter verzögert.

Der 121. Deutsche Ärztetag 2018 fordert ebenso eine Beteiligung

der Bundesärztekammer an der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur

sektorenübergreifenden Versorgung. Ohne den Sachverstand derer, die

Versorgung ambulant, stationär und sektorenübergreifend sicherstellen

und um die Schnittstellenproblematik wissen, kann diese Diskussion

nicht zielführend sein.

Stabile ökonomische Bedingungen für sichere Versorgung in Klinik

und Praxis

Für den ärztlichen Bereich sind neben den im Koalitionsvertrag

angelegten Maßnahmen weitere Initiativen zur Sicherung stabiler

ökonomischer Rahmenbedingungen notwendig. In einem ersten Schritt ist

die extrabudgetäre Vergütung ärztlicher Grundleistungen im ambulanten

Bereich zu realisieren, um sukzessive zu einem entbudgetierten System

mit festen sowie kostendeckenden Preisen für ärztliche Leistungen zu

kommen. Die von der Bundesregierung geplante Ausweitung der

Mindestsprechstundenzeiten muss entsprechend gegenfinanziert werden.

Für den stationären Bereich fordert der 121. Deutsche Ärztetag 2018

Mindestpersonalvorgaben sowie die Refinanzierung von

Tariflohnsteigerungen nicht nur für die Pflege, sondern auch für den

ärztlichen Dienst. Schließlich fordert der 121. Deutsche Ärztetag

2018 die Bundesländer eindringlich dazu auf, endlich ihren

Investitionsverpflichtungen für die Krankenhäuser nachzukommen.

Notwendig ist eine gemeinsame Finanzierung von Bund und Ländern über

zusätzlich mindestens drei Milliarden Euro pro Jahr, denn nur stabile

ökonomische Rahmenbedingungen können eine flächendeckende, qualitativ

hochwertige Versorgung in Klinik und Praxis dauerhaft sichern.

Länder-Verantwortung für Finanzierung des Medizinstudiums Angesichts

des steigenden Bedarfs an Arztstunden begrüßt der 121. Deutsche

Ärztetag 2018, dass sich die Regierungskoalition für die Schaffung

zusätzlicher Studienplätze in der Humanmedizin ausgesprochen hat.

Bekenntnisse und Absichtserklärungen allein reichen jedoch nicht aus.

Der 121. Deutsche Ärztetag 2018 fordert die Bundesländer auf, die

finanziellen Mittel für eine Erhöhung der Zahl der Studienplätze in

der Humanmedizin um bundesweit mindestens zehn Prozent

bereitzustellen. Nach Vorlage des Abschlussberichtes der zuständigen

Expertenkommission zur Finanzierung des Masterplans Medizinstudium

2020 sind die im Masterplan aufgeführten Reformmaßnahmen vollständig

und bundesweit umzusetzen. Notfallversorgung neu gestalten Die

Neuausrichtung der Notfallversorgung in Deutschland ist nicht nur

versorgungspolitisch dringend erforderlich, sie bietet darüber hinaus

auch die Möglichkeit, Strukturen für eine moderne

sektorenübergreifende Versorgung zu schaffen. Dieser Schritt kann nur

in Kooperation von ärztlicher Selbstverwaltung, den weiteren

Selbstverwaltungspartnern und der mit der Reform beauftragten

Bund-Länder-Arbeitsgruppe gelingen. Als grundlegende Voraussetzung

fordert der 121. Deutsche Ärztetag 2018, die für eine Verbesserung

der Personalverfügbarkeit, für Prozessverbesserungen und für die

Vernetzung in der Notfallversorgung erforderlichen Finanzmittel

dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Eine weitere Kompensation dieser

Investitionskosten zu Lasten von Ärzten und Pflegepersonal darf es

nicht geben. Ein „Weiter so“ gefährdet das Patientenwohl.

Retter und Helfer vor Gewalt schützen

Der 121. Deutsche Ärztetag 2018 fordert Politik und Gesellschaft

auf, Ärztinnen und Ärzte, medizinisches Personal und Rettungskräfte

besser vor Gewalt zu schützen. Wir brauchen dringend

Aufklärungskampagnen, die deutlich machen, dass diese Menschen Retter

und Helfer sind. Die Sicherheit der Ärztinnen und Ärzte sowie der

Angehörigen der Gesundheitsberufe ist ein unverzichtbarer Bestandteil

der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Die sich in hohem Maße

engagierenden Ärztinnen und Ärzte und Angehörigen der

Gesundheitsberufe verdienen Schutz vor Aggressionen und tätlichen

Angriffen und müssen deshalb endlich auch in den Schutzbereich des §

115 StGB aufgenommen werden.

Kompetenzüberschreitung der EU stoppen

Die Europäische Union steckt in einer tiefen Krise. Doch während

das Vertrauen in das geeinte Europa erodiert, setzt die Europäische

Kommission ihre Politik der Machtkonzentration unbeirrt fort. Die

sogenannte Verhältnismäßigkeitsprüfung ist Beispiel dafür, wie tief

die Kommission in die Kompetenzen der Mitgliedstaaten eingreift und

die ärztlichen Berufsregeln zukünftig vorgeben will. Jüngstes

Beispiel ist die HTA-Verordnung. Sie zielt vermeintlich auf eine

Zentralisierung, de facto aber auf eine der Industrie nützende

Herabsetzung von Sicherheitsstandards der Arzneimittelbewertung ab.

Damit greifen die Bürokraten aus Brüssel erneut in die durch den

Vertrag von Lissabon garantierte nationale Zuständigkeit für die

Organisation des Gesundheitswesens ein. Der 121. Deutsche Ärztetag

2018 fordert die Europäische Kommission auf, ihren Vorschlag für eine

zentralisierte medizinische Nutzenbewertung so zu überarbeiten, dass

er das Prinzip der Subsidiarität beachtet und den Patientenschutz in

den Mittelpunkt stellt. Patienten sind keine Konsumenten. Ihre

Sicherheit darf nicht den Interessen der Gesundheitswirtschaft

geopfert werden.

Ethische Dimension der Digitalisierung erkennen

Die fortschreitende Digitalisierung im Gesundheitswesen bietet

große Möglichkeiten zur Optimierung der Versorgung, sie birgt

allerdings auch die Gefahr der Entpersonalisierung der

Patienten-Arzt-Beziehung und der weiteren Ökonomisierung des

Gesundheitswesens. Konnektivität und Definition der Algorithmen

erfordern nicht nur eine grundlegende politische

Digitalisierungsstrategie, sondern zwingend auch medizinisch-ethische

Grundsätze zur Datensicherheit, Datennutzung sowie zur Transparenz

der Algorithmen. Es gilt, ethische Prinzipien zu definieren, nach

denen auch in einer digitalisierten Medizin der Anspruch des

Patienten auf eine individuelle, qualifizierte Versorgung

gewährleistet bleibt.

