121. DeutscherÄrztetag Retter und Helfer vor Gewalt schützen

Erfurt, 10.05.2018 – „Die Aggressivität gegenüber

Ärzten und anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen nimmt zu, der

Respekt vor ihnen nimmt ab.“ So fassten die Abgeordneten des 121.

Deutschen Ärztetages die Erfahrungen vieler Kolleginnen und Kollegen

aus ihrem beruflichen Alltag zusammen. So seien Ärztinnen und Ärzte,

ebenso wie Beschäftigte der Feuerwehr, der Polizei, Rettungskräfte

und Pflegende im Rahmen ihrer Berufsausübung von Gewalt betroffen.

Die Abgeordneten des Deutschen Ärztetages forderten den Gesetzgeber

auf, Ärzte in Klinik und Praxis in den neuen Straftatbestand

„Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte“ (§ 115 Strafgesetzbuch)

mit aufzunehmen. Notwendig seien zudem Aufklärungskampagnen der

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Sicherheit von

Ärzten und anderen Angehörigen von Gesundheitsberufen ist

unverzichtbarer Bestandteil der Gesundheitsversorgung der

Bevölkerung, so der Ärztetag.

Die 250 Abgeordneten des Deutschen Ärztetages befassen sich bis

Freitag mit gesundheits-, berufs- und sozialpolitischen Themen.

Folgen Sie der Bundesärztekammer und dem Deutschen Ärztetag unter

#daet2018 auch auf Twitter und halten Sie sich über die Diskussionen

auf dem Laufenden.

Druckfähige Fotos von der Eröffnungsveranstaltung des Deutschen

Ärztetages stehen unter www.aerzteblatt.de/bildservice zum

kostenlosen Download zur Verfügung.

Pressekontakt:

Bundesärztekammer

Stabsbereich Politik und Kommunikation

Herbert-Lewin-Platz 1

10623 Berlin

Tel. 030-400456700

Fax. 030-400456707

presse@baek.de

www.baek.de

Original-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell