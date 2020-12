124.250 Euro: Neuer Rekord bei R+V-Spendenaktion

Einen neuen Rekord haben die R+V-Mitarbeiter bei ihrer traditionellen Weihnachtsspendenaktion aufgestellt: Genau 124.250 Euro kamen in diesem Jahr bei der Sammelaktion zugunsten benachteiligter Menschen zusammen.

Das Geld erhalten zwölf gemeinnützige Vereine und Initiativen in verschiedenen Städten Deutschlands. Die R+V STIFTUNG, in der die R+V ihr soziales Engagement gebündelt hat, veranstaltet diese jährliche Aktion. Die Hälfte des Spendengeldes stammt aus der Sammelaktion der R+V-Beschäftigten in ganz Deutschland. Die andere Hälfte steuert die R+V Versicherung bei, die traditionell jeden von ihren Mitarbeitern gespendeten Euro verdoppelt.

Die Aktion findet seit 1994 jeweils zwei Wochen lang in der Adventszeit statt. Ursprünglich gab es die Aktion zunächst ausschließlich am R+V-Hauptsitz in Wiesbaden. Im vergangenen Jahr kamen die Standorte Hamburg und Frankfurt hinzu, 2020 veranstaltete die R+V STIFTUNG die Sammlung erstmals bundesweit unter allen R+V-Mitarbeitern. Bei der Spendenaktion kamen seit ihrem Start bereits rund 800.000 Euro für den guten Zweck zusammen.

Die zwölf gemeinnützigen Initiativen sind:

– Frankfurt: Frankfurter Tafel (https://www.frankfurter-tafel.de/) – Hamburg: KulturistenHoch2 (https://kulturisten-hoch2.de/) – Hannover: Kita Dunantstraße (https://www.awo-hannover.de/unsere-angebote/kinde r-familien/kindertagesstaetten-kinderbetreuung/krippen/kindertagesstaette-duna ntstrasse-3-2-2/) – Karlsruhe: Siebenstein (https://www.siebenstein-karlsruhe.de/) – Münster: Pelikanhaus (https://www.clemenshospital.de/unternehmen/spenden/projekte/pelikanhaus) – Stuttgart: Helfende Hände (https://www.helfendehaendeev.de/) – Wiesbaden: Aktion Kinder-Unfallhilfe (https://www.kinder-unfallhilfe-online.de/) , Albatros (https://www.albatrosev.org/) , Die Clown Doktoren (https://www.clown-doktoren.de/) , Barrierefrei starten (https://www.barrierefrei-starten.de/de/) , Känguru (https://www.kaenguru-hilft.de/) , Zwerg Nase (https://www.zwerg-nase.de/)

Pressekontakt:

Frank Senger

Konzern-Kommunikation

Raiffeisenplatz 1

65189 Wiesbaden

Tel.: 0611 533-5205

E-Mail: mailto:frank.senger@ruv.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/61791/4794676

OTS: R+V Versicherung AG

Original-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell