13./14. Oktober: Flamenco-Wochenendworkshop mit Ari la Chispa aus Berlin

Für die Flamenco-Community suchen wir noch weiter nach Nachwuchs. Es sind

keine Tanzpartner notwendig. Flamenco wir solo getanzt. Wer noch unsicher ist, kann

am 13. Oktober kostenlos „schnuppern“. Workshop für Anfänger und Mittelstufe. ?Technik? für Etablierte.

Flamenco kennenlernen, mit 18 oder 80 ohne Tanzpartner!!!

Seit April arbeiten das Kulturgewächshaus Birkenried und die Berliner Solotänzerin und Flamenco-Lehrerin Ari la Chispa daran, die Flamenco-Community in der schwäbischen Region weiter auszubauen. Neben dem Kurs für die Mittelstufe liegen den Organisatoren besonders Neulinge und Anfänger am Herzen. Flamenco kann man in jedem Alter erlernen, sofern die Lust am Tanzen vorhanden ist. Neulinge haben am Samstag 13. Oktober ohne Verpflichtung und Kosten die Chance, das eigne Talent oder die eigene Lust an diesem traditionellen und immer modernen spanischen Tanz zu entdecken. Ari la Chispa, die vor über 16 Jahren schon an der Stuttgarter Oper unter Carlos Saura in Carmen Flamenco getanzt hat, ist Mitbegründerin der Berliner Flamencoschule ?Magna Mata? und begleitet seit rund 18 Jahren den Flamenco in Birkenried.

www.arilachispa-flamenco-berlin.com

Am 17./18. November wird der letzte Workshop angeboten. Danach Winterpause bis April 2019.

Unterrichtszeiten Wochenend-Seminare, Sa+So

Anfänger und Schnupperkurs: 15-17 Uhr

Mittelstufe: 17:15-19:15 Uhr

Technik: 19:30-20:30 Uhr

Kursgebühren: Zwei Tage 100,00?

Information und Buchung: flamenco@birkenried.de

Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika www.birkenried.de