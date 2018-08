14 Job-Statistikenüber die GenZ

– 18-24-Jährige sind nicht Über-Selbstbewusst

– Mentoren und Coaches stehen bei der Generation Zukunft hoch im

Kurs

– Junge Erwachsene sehen das Thema Gleichberechtigung im Job

positiv

Anlässlich des Internationalen Tags der Jugend am 12. August hat

Monster bei den jüngsten Arbeitnehmern (18-24 Jahre) nachgefragt, wie

sie Themen rund um den Job bewerten. Welche Erwartungen und Wünsche

haben sie, welche Chancen sehen sie? „Besonders haben uns die

Bereiche Selbstbewusstsein im Job, Gleichberechtigung und die

Einstellung zu Jobwechseln interessiert, und zu diesen drei Bereichen

möchten wir Zahlen aus unserer aktuellen World-of-Work-Studie*

präsentieren“, erläutert Dr. Katrin Luzar, Marketingdirektorin DACH

beim Karriereportal Monster.

1. Wie gehe ich mit Selbstbewusstsein im Job um? Welche Rolle

spielen Mentoren?

Über das Selbstbewusstsein der GenZ wurde bereits viel diskutiert.

Das Spektrum reicht von Über-Selbstbewusst bis zu großer

Unsicherheit. Was ist nun richtig? Um das herauszufinden, hat die

World-of-Work-Studie klassische Situationen aus dem beruflichen

Alltag herausgegriffen und von den Teilnehmern bewerten lassen. Wie

selbstbewusst fühlst du dich, um …

… nach einer Gehaltserhöhung zu fragen? Über die Hälfte hält

sich nicht für selbstbewusst genug (56 Prozent).

… in Meetings deine Meinung zu äußern? 41 Prozent fühlen sich

nicht selbstbewusst genug.

… eine Beförderung zu besprechen? Nur 49 Prozent sagen, sie sind

ausreichend selbstbewusst für ein Gespräch über den nächsten

Karriereschritt.

… neue Ideen anzubringen und zu verteidigen? Hier liegt der

Anteil der Selbstbewussten höher – mit 68 Prozent sehen sie hier die

wenigsten Schwierigkeiten.

Demnach präsentieren sich die Teilnehmer der Studie nicht so

selbstbewusst, wie manchmal beschrieben wird. Zwar kennen die

Berufseinsteiger ihre Stärken, in vielen Standard-Situationen sind

sie aber eher unsicher. Hier ist die GenZ offen für Hilfe: Mentoren

oder Coaches spielen bei den 18-24-Jährigen eine große Rolle. So

sagen beispielsweise 31 Prozent von ihnen, dass sie gerne einen

Mentor im Job hätten, aber noch keinen gefunden haben (GenY 18%, GenX

11%). Weitere 53 Prozent der GenZ wünschen sich eine solche

Unterstützung, wissen aber nicht, wo sie nach dieser suchen sollen.

„Uns hat in diesem Zusammenhang nicht überrascht, dass die Eltern

laut der Studienteilnehmer eine besonders wichtige Funktion haben –

jeder Dritte benennt ihren Einfluss als hoch und möchte ihnen

nacheifern.“ Sogar die Großeltern haben Relevanz und werden noch von

jedem Zehnten genannt. Luzar ergänzt: „Wir haben in diesem Sommer

die Monster Confidence Initiative gegründet, um die jungen

Berufseinsteiger beim Job-Start zu unterstützen. Denn gerade das

Selbstbewusstsein ist ein wichtiger Faktor, um viele Situationen

besser zu meistern und seine Karriere zu gestalten.“

2. Gleichberechtigung im Job

Die Studie fragt auch nach den Erfahrungen mit dem Thema

Gleichberechtigung im Job: Bei den jungen Erwachsenen gibt es eine

positive Tendenz. Über die Hälfte (52%) der GenZ ist der Ansicht,

dass Frauen und Männer gleich behandelt werden; bei der GenY sind es

nur 38 Prozent. Durchschnittlich denken auch weniger Vertreter der

GenZ (41%), dass Frauen härter als Männer für Anerkennung oder eine

Beförderung arbeiten müssen als z.B. die etwas älteren Millennials

(51%). Bei den Maßnahmen, die dabei helfen könnten, die

Gleichberechtigung weiter zu fördern, äußern alle Generationen

ähnliche Ansätze: gleiches Gehalt, die Möglichkeit zur Elternzeit und

flexible Arbeitszeiten, aber auch die Förderung von Frauen in MINT

Studiengängen, Quoten oder spezielle Mentoren-Programme für Frauen.

Neben dem Thema Gleichberechtigung stellte die Studie den jungen

Erwachsenen auch Fragen zur aktuellen #MeToo oder #TimesUp Bewegung.

Diese hat z.B. bei 13 Prozent der GenZ dazu geführt, eher auf

eventuelle Missstände hinzuweisen oder Belästigungsfälle zu

berichten. Dabei haben zehn Prozent aus dieser Altersgruppe

angegeben, selbst schon sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt,

beziehungsweise diese bei anderen gesehen zu haben (21 Prozent).

3. Abwechslung und Veränderung zählt im Job

Das dritte Themengebiet ist der Jobwechsel: Gesetzt den Fall, man

würde einen neuen Job suchen – die Generation Z würde sich am ehesten

für einen ganz anderen Job in einer anderen Firma oder Branche

entscheiden (36 %). Nur 16 Prozent würden gerne einen ähnlichen Job

in einer anderen Firma übernehmen. Und nur acht Prozent würden gerne

bei ihrem jetzigen Arbeitgeber bleiben und dort einen anderen Job

machen. „Wer neu am Arbeitsmarkt ist, probiert sich aus, das ist

klar. Dazu gehört auch, nicht nur ein anderes Unternehmen, sondern

auch gleich einen neuen Beruf auszutesten“, erklärt Luzar. Wichtig

ist den jungen Erwachsenen auch der persönliche Einfluss, den sie im

Job haben. Sieben von zehn Befragten bevorzugen Unternehmen, bei

denen sie etwas verändern können – eine ähnlich hohe Zahl wie bei den

anderen Generationen. Sie möchten also nicht nur sich selbst

verändern, sondern präferieren auch ein Umfeld, in dem sie etwas

bewirken können.

Das sind die beliebtesten Job-Tipps der GenZ für die kommende

Generation

Alle Teilnehmer der World-of-Work Studie wurden gebeten, aus einer

Reihe von Job-Tipps ihre Favoriten auszuwählen. Die drei Favoriten

der GenZ sind:

1. Behandle andere so, wie du auch behandelt werden möchtest.

2. Strebe nach der idealen Work-Life-Balance.

3. Work hard, play hard.

*Die World of Work 2018 ist eine breit angelegte und

repräsentative Studie, die von Monster im Zeitraum vom 26.02.2018 bis

13.03.2018 in Zusammenarbeit mit YouGov durchgeführt wurde. YouGov

ist ein internationales Markt- und Meinungsforschungsinstitut aus

Großbritannien. Die von Monster in Auftrag gegebene Umfrage umfasst

die Meinung einer Gruppe aus 1059 Voll- und Teilzeitbeschäftigten im

Alter von 18-64 Jahren in Deutschland, die nach Alter, Geschlecht,

Branche und Unternehmensgröße repräsentativ ist. Der Bericht befasst

sich auch mit den Ansichten von 107 Personalverantwortlichen, die in

Deutschland arbeiten und von der Industrie vertreten werden. In

diesem Bericht verwenden wir die Begriffe Generation Z (18-24 Jahre),

Millennials/GenY (25-36); Generation X (37-50) und Baby Boomer

(51-64).

