15. Oktober: Internationaler Tag der Frauen in ländlichen Gebieten / Frauen sind entscheidend für die ländliche Entwicklung in Äthiopien (FOTO)

„Seit nahezu 37 Jahren richten wir unser besonderes Augenmerk aufdie Stärkung der Frauen in einer männerdominierten Gesellschaft inÄthiopien. Denn die wenigsten Frauen verfügen über ein eigenesEinkommen und sind finanziell von ihren Männern abhängig“, sagt PeterRenner, Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe anlässlich des Internationalen Tages der Frauen inländlichen Gebieten (15. Oktober). Rund 80 Prozent der BevölkerungÄthiopiens lebt im ländlichen Bereich.

Gleichzeitig hob Peter Renner auch die Bedeutung der Leistungen

der Frauen für die Entwicklung der ländlichen Regionen hervor:

„Frauen sind entscheidend für die ländliche Entwicklung. Ohne die

Arbeit der Frauen würde es in Äthiopien keinen Fortschritt geben. Sie

beweisen tagtäglich, was Stärke ist.“

Um die Rolle der Frau in der Familie zu festigen, bietet Karlheinz

Böhms Äthiopienhilfe beispielsweise Fortbildungsveranstaltungen und

Handwerks-Trainings an und unterstützt aktiv die Vergabe von

Mikrokrediten. „Gerade die Handwerkskurse und Mikrokredite eröffnen

vielen Familien neue Chancen, ermöglichen ein zusätzliches Einkommen

abseits der Landwirtschaft und stabilisieren so die Existenz der

Menschen. Darüber hinaus erhalten die Frauen durch unsere

Fördermaßnahmen mehr Selbstbewusstsein und ein besseres

Selbstwertgefühl“, betont Äthiopien-Experte Renner.

Frauen im ländlichen Äthiopien tragen meist die Hauptlast in der

Familie. Nicht selten arbeiten sie 18 Stunden am Tag. Schon früh

werden die Mädchen in die tägliche Hausarbeit eingebunden: Wasser und

Holz holen, das Feuer schüren, Essen vorbereiten, Tiere füttern oder

sich um die Arbeit im Garten kümmern. Oft haben junge Frauen zwischen

20 und 25 Jahren bereits mehrere Kinder.

In Äthiopien leben über 105 Millionen Menschen. Das Land ist

dreimal so groß wie Deutschland. Das durchschnittliche

Pro-Kopf-Einkommen liegt bei ca. 650 Euro.

Der Internationaler Tag der Frauen in ländlichen Gebieten wurde

von den Vereinten Nationen als Weltgedenktag proklamiert und wurde

erstmals am 15. Oktober 2008 begangen. Grundlage für den Tag war die

am 18. Dezember 2007 von der UN-Generalversammlung verabschiedete

Resolution 62/136, wonach „Frauen in ländlichen Gebieten,

einschließlich indigener Frauen, eine entscheidende Rolle bei der

Förderung der landwirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung, der

Verbesserung der Ernährungssicherheit und der Bekämpfung der

ländlichen Armut zukommt“.

Über Menschen für Menschen

Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit 37 Jahren

nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen

integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für

Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen

Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den

Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der

damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner

legendären Wette in der Sendung „Wetten, dass..?“. Die Stiftung trägt

seit 1993 durchgängig das Spendensiegel des Deutschen

Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschen

setzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit rund 700

fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.

