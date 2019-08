17 trifft 70: Kultur verbindet Jung und Alt aus einem Stadtteil / Wege aus der Isolation für Senioren mit kleiner Rente – Jugendliche zeigen Engagement (FOTO)

Wege aus der Isolation für Senioren mit kleinem Einkommen in derFreien und Hansestadt Hamburg. Die Initiative KulturistenHoch2 nutztdie verbindende Kraft von Kunst und Kultur, um Jugendliche und alteMenschen zusammenzubringen. Tandems aus Oberstufenschülern undwirtschaftlich sowie teilweise körperlich eingeschränkten Seniorenerfahren rund um gemeinsame Konzert-, Ausstellungs-, Theater- oderFestivalbesuche die Lebenswelten der anderen. Die Besuche imHamburger Kulturleben schaffen Gemeinsamkeit und Gelegenheit, denKontakt zwischen den Generationen zwanglos herzustellen, Teilhabe,Begegnung und Austausch zu fördern und den Zusammenhalt in denNachbarschaften zu stärken. Unter der Schirmherrschaft von HamburgsErstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat das Projekt seitseiner Gründung vor drei Jahren bereits mehr als 600 Mal Alt und Jungüber Kultur zusammenbringen können. Die kostenlosen Karten stellt derKooperationspartner KulturLeben Hamburg e.V. zur Verfügung und einbundesweites Rollout der KulturistenHoch2 ist eingeleitet.

„Jugendliche der Generation Z lernen durch das soziale Engagement

Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen“, sagt Christine

Worch, Initiatorin der KulturistenHoch2. Einsamkeit treffe vermehrt

alte Menschen. Diese seien eine sehr bedeutende Gruppe in Hamburg,

zumal in den kommenden Jahren ihr Anteil an der Bevölkerung weiter

zunehmen werde. Dies bedeute auch, dass die soziale Spaltung unserer

Gesellschaft mit dem demografischen Wandel tiefer werde, denn die

Zahl der Menschen, die im Alter arm seien, steige. Armut bedeute für

sie, nur wenig zum Leben zu haben. „Durch die gemeinsamen

Kulturerlebnisse mit den Jugendlichen erfahren und genießen sie

Teilhabe. Die Initiative KulturistenHoch2 nutzt Kunst und Kultur

nicht nur, um verschiedene Generationen, sondern auch verschiedene

persönliche und kulturelle Lebenswelten miteinander zu vernetzen“,

ergänzt Worch.

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler melden sich freiwillig

für ein Schuljahr, = Projektjahr, zu diesem Ehrenamt. Zu Beginn

absolvieren sie ein Training. Sie bewältigen diverse Alltags- und für

das Projekt relevante Situationen im Alterssimulationsanzug, erlernen

theoretische Grundlagen zum Thema Altern und auch ein

Kommunikationstraining, um Älteren empathisch begegnen zu können.

Während des Projektjahres begleiten sie mindestens drei Mal einen

älteren Menschen und werden an ihrer jeweiligen Schule vom Team der

KulturistenHoch2 durch Workshops zu den Themen Demografischer Wandel,

Zivilgesellschaftliches Engagement und Themen der Kulturellen Bildung

gefördert. 50 Prozent der teilnehmenden Jugendlichen haben

Migrationshintergrund.

Rund 160 ältere und 168 jüngere Menschen aus sieben Hamburger

Bezirken nehmen im laufenden Projektjahr an KulturistenHoch2 teil.

Die jüngste Teilnehmerin ist 16, die älteste 92 Jahre alt. Das

Durchschnittsalter unter den älteren Kulturisten beläuft sich aktuell

auf 77,4 Jahre. Eine regelmäßige Ansprache von Seniorinnen und

Senioren auf Informationsveranstaltungen hält die Teilnehmer-Anzahl

stabil.

KULTURISTENHOCH2 ist eine Initiative der gemeinnützigen Stiftung

Generationen-Zusammenhalt mit Sitz in Hamburg.

