19. bis 30. Juni: Bildhauer-Workshops, offene Termine für Firmen, Gruppen, Familien

Ab dem 19. bis 30. Juni können sich wieder alle Kreativen an den Steinen in Birkenried austoben. Dabei richtet sich das Angebot speziell an Firmen, Familien oder sonstige Gruppen. Dabei stehen verschiedene Erlebnisse im Vordergrund: Das Gemeinschaftserlebnis oder neudeutsch ?Teambuilding?, die ?Erdung? mit dem Stein, denn er lehrt gnadenlos Geduld und innere Ruhe und das Erlebnis, selbst etwas Besonderes zu schaffen, auf das man stolz sein kann.

Rohsteine aus Simbabwe in verschiedenen Größen sowie das nötige Werkzeug stehen den Teilnehmern zur Verfügung.

Weitere Infos: http://www.littlezim.de/workshops.html