16./17. Juni: Flamenco, Wochenend-Workshop

Zwei Tage Workshop bedeuten für die Teilnehmer auch zwei Tage, sich selbst kennenzulernen. Dabei wird auch kein/e Partner/in benötigt. Flamenco wird solo getanzt.

Seit 18 Jahren kommt die ausgezeichnete Flamenco-Lehrerin Ari la Chispa aus Berlin nach Birkenried. Erst einmal im Jahr zum legendären Flamenco-Camp im August nach Birkenried, wo sich eine Woche lang die Flamenco-Community (nicht nur) der Region trfft.. Seit zwei Jahren hat sie das Angebot in Birkenried erweitert und bietet von Mai bis November einmal im Monat einen Wochenend-Workshop an. Dafür nimmt sie gerne die langen Fahrten von Berlin nach Birkenried mit fast genau 600km in Kauf.

Unterrichtszeiten Wochenend-Seminare,

Sa+So

Anfänger: 15-17 Uhr,

Mittelstufe: 17:15-19:15 Uhr

Technik: 19:30-20:30 Uhr

Und: Flamenco-Camp August vom 13.-18. August

http://arilachispa-flamenco-berlin.jimdo.com

Info &,Fragen, Kontakt und Anmeldung: flamenco@birkenried.de

