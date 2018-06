Studie: Was Arbeitnehmerüber künstliche Intelligenz denken (FOTO)

62 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland sehen künstlicheIntelligenz (KI) als Technologie, mit der Maschinen zu besserenAssistenten am Arbeitsplatz werden. Insbesondere die intelligenteSteuerung über Sprachbefehle oder Touchpads wird es Menschen leichtermachen, der Maschine neue Aufgaben zu geben (70 Prozent). Diesozialen Fähigkeiten von Menschen werden die Informatiker mit ihrendigitalen Helfern nach Ansicht von 78 Prozent der Arbeitnehmer nichtersetzen können. Das sind Ergebnisse des automatica Trend Index 2018.Dafür wurden 1.000 Arbeitnehmer in Deutschland im Auftrag derautomatica, Weltleitmesse für Robotik und Automation, über einMarkt-forschungsinstitut bevölkerungsrepräsentativ befragt.

„Die jüngsten Entwicklungen in der KI dürften dazu führen, dass

Roboter immer bessere Assistenten am Arbeitsplatz werden“, sagt Junji

Tsuda, Präsident des Weltroboterverbands International Federation of

Robotics. „Maschinen werden künftig nicht nur Aufträge ausführen, auf

die sie programmiert sind. Sie werden in der Lage sein, die Fragen

der menschlichen Kollegen zu verstehen, zu beantworten und auf Gesten

zu reagieren. Im nächsten Schritt gilt es, die Arbeitsschritte eines

Menschen zu antizipieren, um Hindernisse schon im Vorfeld zu erkennen

und aus dem Weg zu räumen.“

KI-Innovationen für die enge Zusammenarbeit zwischen Mensch und

Maschine müssen strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen. Deshalb

wird für die Markteinführung mehr Zeit benötigt als etwa für

KI-Softwareanwendungen, die in einer simulierten Live-Einstellung

getestet und angepasst werden können. Das Vertrauen der Arbeitnehmer

in den staatlichen Schutz ist groß: 71 Prozent der Arbeitnehmer

setzen darauf, dass KI von Gesetzen streng kontrolliert wird.

Der Einsatz von Maschinen, die mit KI in die Lage versetzt werden

Aufgabenstellungen eigenständig zu bearbeiten, wird nach Meinung von

rund 60 Prozent der Befragten den Arbeitsplatz bereichern. Gut ebenso

viele Arbeitnehmer halten den Begriff „künstliche Intelligenz“ jedoch

für irreführend, weil eine Maschine nicht wie ein Mensch intelligent

lernen oder autonom handeln kann.

Zur Frage, wie sich KI auf die Arbeitswelt auswirken wird, sagt

Dr. Wieland Holfelder von Google im Vorfeld zur automatica 2018 in

München: „Im Prinzip ist an der künstlichen Intelligenz nichts

Künstliches. Sie ist von Menschen für Menschen gemacht – von daher

müssen wir diesen Spirit aufrechterhalten und schauen, dass sie

menschlich bleibt.“

Video: Wie sich KI auf die Arbeitswelt auswirken wird

Wie Experten von IBM Watson, USU Software, SIEMENS und GOOGLE die

Auswirkung künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt einschätzen

sehen Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=V_BDGS_CCAA

automatica trend index 2018

Für den automatica Trend Index wurden im Januar 2018 insgesamt

7.000 Arbeitnehmer über ein Marktforschungsinstitut

bevölkerungsrepräsentativ befragt, wie Roboter und Digitalisierung

die Arbeitswelt verändern (Online-Panel): Deutschland (N=1.000),

Frankreich, (N=1.000), Großbritannien (N=1.000), Italien (N=1.000),

USA (N=1.000), China (N=1.000) Japan (N=1.000) „Der Mensch in der

Smart Factory“ auf der automatica 2018 Die Sonderschau des VDMA

Robotik + Automation „Der Mensch in der Smart Factory“ zeigt auf der

au-tomatica, welche zentrale Rolle der Mensch in der digitalen Fabrik

spielt. Hier können sich die Fachbesucher davon überzeugen, wie

Mensch und Maschine künftig interagieren, wie sie miteinander

kommunizieren und wie ergonomisch und vielseitig die Arbeitsplätze

künftig aussehen werden. Ort: Halle B4, Stand 338

Video: Mensch und Maschine – https://bit.ly/2sBo3KH

Infografik: Die Welt der Robotik – https://bit.ly/2k0asbo

automatica Presseinformationen und Bilder – https://bit.ly/2L4K10j

automatica Fotos und Logos – https://bit.ly/2L4K10j

Über die automatica

Die automatica ist die Leitmesse für intelligente Automation und

Robotik. Sie vereint das weltgrößte Angebot an Industrie- und

Servicerobotik, Montageanlagen, industriellen

Bildverarbeitungssystemen und Komponenten. Hier finden Teilnehmer

aller Industriebranchen zukunftsweisende Lösungen, um bessere

Produkte effizienter herzustellen. Mit den Trendthemen digitale

Transformation in der Fertigung, Mensch-Roboter-Kollaboration und

Servicerobotik leistet die automatica einen wichtigen Beitrag zur

Gestaltung von Arbeit 4.0 – da, wo der Mensch mehr Verantwortung denn

je trägt. Bei der letzten Veranstaltung in 2016 präsentierten sich

insgesamt 833 Aussteller aus 47 Ländern; 43.052 Besucher aus rund 100

Ländern kamen auf das Münchener Messegelände. Hinter dem

industriegetriebenen Konzept der automatica stehen die Messe München

GmbH und der VDMA Robotik + Automation, ideell-fachlicher Träger der

Messe. Die automatica hat einen zweijährigen Rhythmus; die nächste

Ausgabe findet vom 19. bis 22. Juni 2018 in München statt.

The smarter E Europe

Parallel zur automatica 2018 finden unter dem neuen Dach The

smarter E Europe die Fachmes-sen Intersolar und ees Europe, sowie die

zwei neuen Energiefachmessen Power2Drive Europe und EM-Power statt.

The smarter E Europe ist die Innovationsplattform für die neue

Energiewelt und präsentiert sektorenübergreifende Energielösungen der

Zukunft.

Messe München

Die Messe München ist mit über 50 eigenen Fachmessen für

Investitionsgüter, Konsumgüter und Neue Technologien einer der

weltweit führenden Messeveranstalter. Insgesamt nehmen jährlich über

50.000 Aussteller und rund drei Millionen Besucher an den mehr als

200 Veranstaltungen auf dem Messegelände in München, im ICM –

Internationales Congress Center München, im MOC Veranstaltungscenter

München sowie im Ausland teil. Zusammen mit ihren

Tochtergesellschaften organisiert die Messe München Fachmessen in

China, Indien, Brasilien, Russland, der Türkei, Südafrika, Nigeria,

Vietnam und im Iran. Mit einem Netzwerk von

Beteiligungsgesellschaften in Europa, Asien, Afrika und Südamerika

sowie rund 70 Auslandsvertretungen für mehr als 100 Länder ist die

Messe München weltweit präsent.

