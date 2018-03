2012 war die Hälfte der 60- bis 64-Jährigen am Arbeitsmarkt aktiv

Die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen ist in

den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Wie das Statistische

Bundesamt auf Grundlage von Ergebnissen des Mikrozensus mitteilt,

waren im Jahr 2012 knapp die Hälfte (49,6 %) der 60- bis 64-Jährigen

am Arbeitsmarkt aktiv. Damit hat sich der Anteil im Vergleich zur

Situation vor zehn Jahren (2002: 25,1 %) fast verdoppelt. Unter

Erwerbsbeteiligung werden sowohl erwerbstätige als auch erwerbslose

Personen erfasst.

Die Erwerbsbeteiligung ist auch bei den jüngeren Altersgruppen

angestiegen, wenn auch weniger stark. Sie nahm im Zehnjahresvergleich

bei den 45- bis 49-Jährigen von 87,7 % auf 89,5 %, bei den 50- bis

54-Jährigen von 82,0 % auf 86,5 % und bei den 55- bis 59-Jährigen von

68,2 % auf 79,1 % zu. Der Anstieg der Erwerbsbeteiligung ist in allen

Altersklassen vor allem auf eine höhere Erwerbstätigkeit

zurückführen.

Besonders ältere Frauen sind heute wesentlich häufiger am

Erwerbsleben beteiligt: Rund 40,9 % der Frauen von 60 bis 64 Jahren

waren 2012 am Arbeitsmarkt aktiv. Zehn Jahre zuvor waren dies nur

16,4 %. Bei den Männern der gleichen Altersgruppe legte die

Erwerbsbeteiligung von 34,0 % auf 58,6 % zu. Während bei den Frauen

die Erwerbsbeteiligung in allen Altersjahren ab 45 Jahren zugenommen

hat, ging sie bei den Männern unter 50 Jahren teilweise sogar leicht

zurück.

Zugleich hat sich das mittlere Eintrittsalter in den Ruhestand im

Zehnjahresvergleich um knapp zwei Jahre nach hinten verlagert.

Beschäftigte, die im Jahr 2011 ihre Erwerbstätigkeit wegen Ruhestand

aufgegeben haben, waren im Mittel 61,1 Jahre alt. Zehn Jahre zuvor

betrug das Durchschnittsalter noch 59,3 Jahre. Bei denjenigen, die

2011 aus Altersgründen in Ruhestand gegangen sind, betrug das

Durchschnittsalter sogar 63,9 Jahre (2001: 61,6 Jahre). Bei Ruhestand

aus gesundheitlichen Gründen waren es 55,6 Jahre (2001: 55,3 Jahre).

Fast die Hälfte der Ruheständler, die Ihre Erwerbstätigkeit 2011

aufgegeben haben, tat dies nach eigenen Angaben aus gesundheitlichen

Gründen (25,4 %) oder vorzeitig durch Vorruhestand beziehungsweise

nach vorangegangener Arbeitslosigkeit (21,1 %). Nur rund 53,5 % der

Neuruheständler sind 2011 aus Altersgründen in den Ruhestand

gegangen. Gegenüber 2001 (51,5 %) ist dieser Anteil etwas

angestiegen. Der Anteil derer, die aus gesundheitlichen Gründen

(2001: 27,0 %) beziehungsweise wegen Vorruhestand oder nach

Arbeitslosigkeit (2001: 21,5 %) die Erwerbstätigkeit aufgegeben

haben, ist hingegen leicht zurückgegangen.

