21. Turmfest in den Technischen Sammlungen Dresden

Ärmel hochgekrempelt und ran ans Material! ? Unter diesem Motto laden die Technischen Sammlungen Dresden zum diesjährigen Museumsfest am Sonntag, den 27. Mai 2018, von 10 bis 18 Uhr ein. Im Museum, auf dem Turm und im Innenhof ? dem zukünftigen Garten der Wissenschaft ? laden viele Mitmachaktionen für Groß und Klein zum Probieren, Bauen, Basteln, Löten, Sägen und Gestalten ein.

Ab 10 Uhr können sich Tüftler und Bastler in der kürzlich eröffneten Forschungswerkstatt Smart Materials auf die Spuren geheimnisvoller Werk-Stoffe der Zukunft begeben. Auch die Türen des Feuerlabors, der Erlebniswerkstatt und des Deutschen Instituts für Animationsfilm stehen den Besuchern offen. Fernrohrbeobachtungen und Wettergespräche locken auf den Museumsturm.

?Mit der ?Herrschaft der Dinge? eröffnet um 11 Uhr das zirzensische Bühnenprogramm im Innenhof. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Band KREUZBANDRISS, die VOCALBERRIES und DI Vanderer. Ein Highlight zum diesjährigen Turmfest sind die Mitmachaktionen von Blasewitzer Handwerkern, die zum Schauen und Ausprobieren einladen: Töpfern, Schmieden, Papier schöpfen, Buchbinden, Holz bearbeiten, Schmuck kreieren, Samenbomben herstellen und Insektenhotels basteln. Wer es lieber technisch mag, kann sich im DLR_School_Lab ?Mit Astronauten ins Weltall? begeben und mit dem deutschen Amateur-Radio-Club das Morsen üben.

Gegärtnert wird im neu gestalteten Museumshof bereits am Mittwoch, den 23. Mai 2018, wenn um 10 Uhr die Kinder der Kita Toeplerstrasse zu Besuch kommen. Der Holzgestalter Hans-Georg Kellner, Spielzeug- und Spielplatzbauer aus dem thüringischen Tabarz, ist renommiert für seine Spielplätze in Japan und der Schweiz. Für das Projekt ?Ritzeratze? hat er zusammen mit seinem Team den Innenhof der Technischen Sammlungen Dresden in eine Installation verwandelt, die einstimmt und den Besucher zum Diskutieren einlädt: Wie soll der zukünftige ?Garten der Wissenschaft? aussehen? Offizielle Eröffnung des temporären Spielplatzes der besonderen Art ist am 27. Mai 2018 mit den Festlichkeiten des Turmfestes.

Informationen:

27. Mai 2018, 10 bis 18 Uhr

Technische Sammlungen Dresden

Junghansstraße 1-3

01277 Dresden

www.tsd.de

Ein Pressegespräch findet am 23. Mai 2018 um 10:00 Uhr im Museumshof der TSD statt.