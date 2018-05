DER SANDMANN (nach der Erzählung von E. T. A. Hoffmann)

Am Donnerstag, den 24. Mai 2018 feiert DER SANDMANN Premiere am Staatstheater Darmstadt. Das Performanceduo SKART (bestehend aus Mark Schröppel und Philipp Karau) überschreibt von ?Automatenfrau Olimpia? aus die Erzählung von E.T.A. Hoffmann und hinterfragt gängige Sehgewohnheiten.

SKARTs Stücke sind irritierend-herausfordernde Bilder- und Textreigen, die sich sowohl an tradierten Klischees, als auch am kollektiven kulturellen Gedächtnis Westeuropas abarbeiten. Ihre Arbeit ist von Jugendkulturen genauso beeinflusst wie von den historischen Avantgarden und der Pop Art.

Es ist etwas Tröstliches an Künstlichen Intelligenzen, wenn sie uns statt mit Widerworten immer nur mit ?Ach, ach? antworten, als hätten sie echtes Interesse an uns. Der Sandmann erscheint 1816 und dreht sich radikal um das Trauma seiner Hauptfigur Nathanael. Für ihn gibt es nur Menschen, die ihm entweder zustimmen und seinen Wahn mittragen, dass er verfolgt wird, oder solche, die es wagen, ihm zu widersprechen. Letztere sind für Nathanael ein ?lebloses Automat?, so wie seine Verlobte Clara, die er von sich stößt. Die bittere Pointe der Erzählung wird Nathanaels groteske Liebe zur Automatenfrau Olimpia und die leidvolle Erfahrung der Gefahr einer solchen Bestätigung.

Mit Karin Klein, Johanna Serenity Miller und Anja S. Gläser

Regie, Bühne, Kostüme, Musik und Video SKART (Mark Schröppel | Philipp Karau) Dramaturgie Maximilian Löwenstein

Premiere am Donnerstag, 24. Mai 2018, 20.00 Uhr | Kammerspiele

DER SANDMANN

nach der Erzählung von E. T. A. Hoffmann

Vorstellungen am 31. Mai und 10. Juni