22. September 20 Uhr: Ulrich Andelfinger und „Die Välscher“

Wir sind die „Välscher“ und spielen Rock-Klassiker mit deutschen Texten, schnell, laut und hart. Akustisch gibt es uns auch, nicht nur mit Strom. Unser Stil? Man könnte Rock-Kabarett dazu sagen: Rock –n– Roll-Geschichten aus dem richtigen Leben…

Die „Välscher“ das sind: Helmut Pusch (git, voc), Ronald Hinzpeter (git), Stefan Hirschbeck (bass, voc), Mick Budde (drums), Christoph Biermann (voc, harp) und Ulrich Andelfinger (voc). Wir spielen schon seit mehr als 30 Jahren zusammen.

Also sind sie wieder da: Die Välscher waren lange getrennt, jetzt haben sie sich wiedervereinigt – und spielen wieder… „Die Välscher“: älter, reifer, runder.

?Die Välscher? verpassen Rock-Klassikern ein neues Gewand, verschmelzen auch mal Abba mit AC/DC, schicken Simon&Garfunkel in den Club Robinson, die Beatles in die Bäckerei, jagen die Eagles ?d?Alb raa? und schrecken auch vor deutschem Schlager nicht zurück – allerdings nur mit extra viel Zerre im Gitarrensound. Sie drehen an der Tempo-Schraube und dichten die Texte auf Deutsch um. Rock –n– Roll Geschichten vom schöner Scheitern, Fuck up Stories oder warum es die „Välscher“ nie geschafft haben Rock-Stars zu werden, aber das Bier trotzdem schmeckt …

Facebook: https://www.facebook.com/vaelscher/?notif_id=1536666301531361¬if_t=page_fan

Eintritt: 16,-/18,-?, Reservierungen: tickets@birkenried.de

Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen.

Kontakt und Info: info@birkenried.de www.birkenried.de Tel.: 08221-24208 (AB)