25 Jahre TSG

Vor gut 25 Jahren, am 22. April 1933, schlossen sich die TSG Bündheim/ Schlewecke und der BSV Bad Harzburg zur TSG Bad Harzburg v. 1890. Dieses Jubiläum nimmt die TSG zum Anlass um die Mitglieder zusammenzubringen, die Vielfalt des Vereins aufzuzeigen und gemeinsam zu feiern. Das Festwochenende des gelb-blauen Vereins läuft vom 15. ? 17. Juni und bietet ein buntes Programm.

Die Nachwuchskicker der F- und G-Jugend bilden den Auftakt am Freitag, 15. Juni, 17 Uhr, im Sportpark. An gleicher Stelle wird dann um 18 Uhr das Fußballspiel der Traditionsmannschaften des BSV Bad Harzburg und der TSG aus den Jahren 1991 bis 1993 ausgetragen. Einen Tag später, am Samstag, 16. Juni wird ab 11 Uhr in der Deilich-Sporthalle ein Vereinsschau-Matinee geboten, bei dem die Zuschauer einen Einblick in die Vielfalt des Vereins bekommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Der Sonntag, 17. Juni startet um 9:15 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst im Sportpark an der Rennbahn. Anschließend wird um 11 Uhr das Punktspiel der der 1. Herren gegen die SG Roklum-Winnigstedt angepfiffen. Den Abschluss des Tages bildet das Public Viewing des WM-Vorrundenspiels.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten lässt noch ein bisschen auf sich warten. Die ?Blau-Gelbe-Nacht? findet am Samstag, 01. September, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Göttingerode statt.