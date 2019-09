25. José Carreras Gala am 12. Dezember in Leipzig: We can do better! Matt Simons unterstützt Weltstar José Carreras (FOTO)

„Nehmt die Werkzeuge, die ihr euch erarbeitet habt, und versuchtetwas Bedeutungsvolles daraus zu machen“, ist das Lebensmotto vonMatt Simons („We can do better“). Der US-amerikanische Superstar wirdsein Werkzeug, die Musik, einsetzen, um Leben zu retten und Leid zulindern. Der studierte Jazzmusiker ist einer der vieleninternationalen und nationalen Künstlerfreunde des Weltstars JoséCarreras, die am 12. Dezember 2019 in der 25. José Carreras Gala inLeipzig für den Kampf gegen Leukämie und andere Blut- undKnochenmarkserkrankungen auftreten. Der MDR wird Deutschlandsemotionalste Benefiz-Veranstaltung ab 20.15 Uhr live aus derMessehalle EINS übertragen.

Matt Simons: „Noch immer sterben Menschen an Leukämie. Wir alle

sollten deshalb gemeinsam noch mehr tun, um diese fürchterliche

Krankheit endlich zu besiegen. We can do better! Ich freue mich auf

die 25. José Carreras Gala und auf ein Wiedersehen im wunderschönen

Leipzig.“

In Europa hatte der US-Amerikaner 2013 seinen internationalen

Durchbruch. Matt Simons Song „With you“ landete per Zufall in der

niederländischen Ausgabe von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und

kletterte prompt in die Top 10. Mit seinem zweiten Album Catch &

Release, das Ende 2014 erschien, konnte Simons ebenfalls Charterfolge

feiern. Und spätestens seit seinem 2018 veröffentlichen Hit „We can

do better“ ist der 32Jährige diesseits und jenseits des Atlantiks ein

Superstar.

Für die Jubiläums-Gala haben neben Matt Simons bereits weitere

Künstlerfreunde von José Carreras zugesagt. So werden unter anderem

auch Peter Maffay, Johnny Logan und Mary Roos helfen, Spenden für den

Kampf gegen Leukämie zu sammeln.

Dank der großartigen Unterstützung der Zuschauer bei der

alljährlichen José Carreras Gala hat die José Carreras

Leukämie-Stiftung in dem Vierteljahrhundert ihres Bestehens viel

erreicht, erklärt Dr. Gabriele Kröner, der Geschäftsführende Vorstand

der José Carreras Leukämie-Stiftung: „Insgesamt konnten wir bereits

mehr als 1.250 Forschungs-, Struktur- und Sozialprojekte mit über 220

Millionen Euro fördern. Dem Fortschritt in der Wissenschaft ist es zu

verdanken, dass heute immer mehr Menschenleben gerettet werden können

und Leid gelindert wird. Diesen Weg werden wir weiter konsequent

gehen, um auch künftig innovativen Forschungsansätzen in der

Krebsforschung bestmögliche Rahmenbedingungen zu geben.“

Karten für die 25. José Carreras Gala sind erhältlich bei der

Ticketgalerie Leipzig unter www.ticketgalerie.de und der kostenfreien

Tickethotline 0800-2181050, bei www.eventim.de sowie über die José

Carreras Leukämie-Stiftung unter jcg@carreras-stiftung.de oder Tel.

089 272 905 – 0.

Ticketpreise:

Premium inkl. After-Show* 139,00 Euro

Kategorie I 69,00 Euro

Kategorie II 59,00 Euro

Kategorie III 39,00 Euro

Kategorie IV 29,00 Euro

Nur After-Show* 79,00 Euro

* Premium- und After-Show-Tickets sind nur über die José Carreras

Leukämie-Stiftung erhältlich.

José Carreras Leukämie-Stiftung

1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die

eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José

Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige

Stiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammelt

und mehr als 1.250 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs-

und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von

Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung

von jungen Talenten im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die

Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen

zum Ziel haben. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist

Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen

Spendenwesen. Die José Carreras Leukämie-Stiftung wurde im April 2019

von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als

„Wissenschaftsstiftung des Jahres“ ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.de.

Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.de

Spenden-Telefonhotline:

(+49) 01802 400 100

(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus dem

deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die

Kosten abweichen)

Spendenkonto:

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Commerzbank AG München

IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01

BIC: DRESDEFF700

Pressekontakt:

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Dr. Gabriele Kröner

Geschäftsführender Vorstand

Elisabethstraße 23 | 80796 München

Tel: 089 / 27 29 04 -0

E-Mail: presse@carreras-stiftung.de

Original-Content von: José Carreras Gala, übermittelt durch news aktuell