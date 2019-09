Verkehrssicherheit im Betrieb zum Thema machen – Arbeits- und Wegeunfälle mit LKW nehmen zu (FOTO)

Bei den Arbeits- und Wegeunfällen im Straßenverkehr hat die Zahlder Unfälle, an denen ein LKW beteiligt war, in den vergangenenJahren zugenommen. Im Jahr 2014 waren es noch knapp 5.600 Unfälle,2018 schon 6.228. Darauf weisen Berufsgenossenschaften undUnfallkassen anlässlich des Kontrolltags sicher.mobil.leben derPolizei hin. Unter dem Motto „Brummis im Blick“ kontrolliert diePolizei heute bundesweit die Sicherheit von Lkw und dieFahrtauglichkeit ihrer Fahrerinnen und Fahrer. Die gesetzlicheUnfallversicherung unterstützt das Anliegen, die Sicherheit imStraßenverkehr zu fördern. Im Rahmen ihrer Kampagne „kommmitmensch“ruft sie Betriebe auf, Führungskräfte und Beschäftigte stärker fürdie Risiken von Ablenkung am Steuer zu sensibilisieren. „Bei denUnfällen, die wir registrieren, kamen überwiegend Kraftfahrerinnenund -fahrer zu Schaden, aber auch Versicherte, die mit dem Rad oderzu Fuß unterwegs waren“, sagt Gregor Doepke, Leiter der Kampagne„kommmitmensch“ und Kommunikationschef der Deutschen GesetzlichenUnfallversicherung (DGUV). Im Jahr 2018 habe die gesetzlicheUnfallversicherung 84 tödliche Unfälle mit LKW-Beteiligungverzeichnet.

„Die Ursachen für einen Verkehrsunfall sind häufig komplex. Aber

jedes Unternehmen kann einen Beitrag zur Sicherheit seiner

Beschäftigten leisten, indem es Verkehrssicherheit zum Thema macht.

Führungskräfte sollten mit gutem Beispiel vorangehen und

verdeutlichen, dass ihnen die Sicherheit der Beschäftigten wichtig

ist. Dabei sollte auch deutlich gemacht werden, dass das Arbeiten am

Computer während der Fahrt – was man inzwischen häufiger sieht – ein

No-Go ist. Unser aktuelles Präventionsplakat greift dieses Motiv

daher auf.“ Im Rahmen ihrer Präventionskampagne kommmitmensch geben

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen Tipps, wie Unternehmen das

Thema angehen und ihre Präventionskultur verbessern können. Dabei

stellt die Kampagne riskantes Verhalten unter dem Titel „blöde Idee“

dem sicherheitsbewussten Verhalten – „schlauen Ideen“ – gegenüber.

„Ziel ist, dadurch den Dialog über Sicherheit und Gesundheit bei der

Arbeit in den Unternehmen zu fördern“, so Doepke. Erst das gemeinsame

Gespräch über Gefahrensituationen ermögliche den Aufbau einer

konstruktiven Fehlerkultur. Das bedeute zum Beispiel: Beinahe-Unfälle

ansprechen und aus den eigenen Fehlern lernen. Doepke: „Was ist uns

wichtig? Wollen wir nur schnell ans Ziel kommen bei unseren Fahrten

oder wollen wir vor allem sicher und gesund ankommen, ohne uns und

andere zu gefährden? Was können wir dafür tun? Über diese Fragen zu

sprechen, hilft die Präventionskultur im Unternehmen voranzubringen.“

Das Thema Verkehrssicherheit gehöre auf jeden Fall in die

Gefährdungsbeurteilung, die jeder Betrieb erstellen müsse. Sie könne

auch ein guter Ausgangspunkt sein, um Verbesserungen anzustoßen. Wie

sieht es aus im Fuhrpark? Wird alles regelmäßig gewartet? Welche

sicherheitstechnischen Neuerungen sollte der Betrieb beim Kauf von

Fahrzeugen berücksichtigen?

Doepke: „Jedes Unternehmen muss seinen eigenen Weg zur

Präventionskultur finden. Wichtig ist, den Prozess zu beginnen – für

mehr Sicherheit und Gesundheit im Unternehmen und im Straßenverkehr.

Denn alle Beschäftigten sind auch Verkehrsteilnehmer.“

Weitere Informationen: https://www.kommmitmensch.de und

https://www.abgelenkt.info/

Hintergrund „kommmitmensch“

kommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne von

Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem Spitzenverband

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dass

die Zahl der Arbeitsunfälle in den vergangenen Jahren nicht mehr

deutlich gesunken ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohne

Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, weiter näher zu

kommen, braucht es deshalb einen ganzheitlichen Ansatz: kommmitmensch

unterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei, eine

Präventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit und Gesundheit

Grundlage allen Handelns sind.

