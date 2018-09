25. Kammerkonzert zum Weltalzheimertag am 21. September – WDR Sinfonieorchester und dementia+art

Musiker des WDR Sinfonieorchesters spielen für

Menschen mit Demenz

Zum Weltalzheimertag am 21. September und den 9. Kölner

Demenzwochen vom 21. September bis 5. Oktober feiern das WDR

Sinfonieorchester und dementia+art ein kleines Jubiläum: Bereits zum

25. Mal findet ein Kammerkonzert für Menschen mit Demenz statt.

„Auch Menschen mit Demenz sehnen sich nach Kultur und

gesellschaftlicher Teilhabe. Dass Musik ein Schlüssel zu ihrer

inneren Welt sein kann und Emotionen weckt, erleben wir regelmäßig“

erklärt Jochen Schmauck-Langer, Geschäftsführer von dementia+art,

einer Organisation, die maßgeschneiderte Kulturangebote für

demenziell veränderte Menschen anbietet.

Um diese Erfahrungen zu ermöglichen, hat Siegwald Bütow, Manager

des WDR Sinfonieorchesters, die Zusammenarbeit mit dementia+art

begründet: „Ebenso wichtig wie junge Hörer für die klassische Musik

zu begeistern, ist es, Konzerte für Menschen mit nachlassenden

Fähigkeiten zu geben. Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt

können wir Angebote entwickeln, die für kommerzielle Anbieter nicht

möglich sind. Hier wird der Kulturauftrag zum Dienst an der

Gesellschaft.“

Das WDR Sinfonieorchester bietet in Kooperation mit dementia+art

seit 2012 barrierefreie und kostenlose Kammerkonzerte für Menschen

mit Demenz und ihre Angehörigen an. Dabei musizieren Mitglieder des

WDR Sinfonieorchesters im Kleinen Sendesaal in Köln, in Konzerträumen

in ganz NRW und in Senioreneinrichtungen. Akademisten des WDR

Sinfonieorchesters spielen Werke für Flöte, Violine und Viola.

Ein emotionaler Höhepunkt der nachmittäglichen Konzerte wird das

gemeinsame Singen bekannter Lieder, speziell für dieses Konzert

arrangiert.

Zudem ist seit einigen Jahren auch die Beteiligung für Menschen

mit leichten Demenzerkrankungen an den „Happy Hour“-Konzerten des WDR

Sinfonieorchesters in der Kölner Philharmonie möglich: diese

moderierten Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr und dauern rund eine

Stunde. Etwa 3.000 Menschen mit Demenz und ihre BegleiterInnen nahmen

bisher an den verschiedenen Musikangeboten des WDR teil.

Die dementia+art-Konzerte des WDR waren zu Beginn auch eingebunden

in das Projekt „Auf Flügeln der Musik – Konzertprogramme für Menschen

mit Demenz“ des Instituts für Bildung und Kultur e.V. (IBK), das im

Juni mit dem BKM-Preis Kulturelle Bildung 2014 der Beauftragten der

Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, ausgezeichnet

wurde.

An dem Projekt, das zunächst in Nordrhein-Westfalen durchgeführt

wurde, haben sich landesweit Orchester, Konzerthäuser und

Musikhochschulen beteiligt. Damit die Projekterfahrungen nachhaltig

wirken können, wurden in bundesweiten Fortbildungen knapp 50

Musikvermittler und Orchestermusiker dafür geschult, Konzertangebote

für Menschen mit Demenz an ihren Häusern umzusetzen. Dem WDR

Sinfonieorchester und dementia+art gelang es, die besonderen

Kammerkonzerte als regelmäßiges Angebot im Jahresverlauf für Menschen

mit Demenz zu verankern. Sie nehmen damit eine vielbeachtete

Vorreiterrolle in Deutschland ein.

Freitag, 21. September | WDR-Funkhaus Wallrafplatz, Kleiner

Sendesaal| Köln | Konzertbeginn jeweils 15.00 Uhr, Dauer: 60 Minuten,

Moderation: Jochen Schmauck-Langer

Anmeldung erforderlich! Die Anzahl der Plätze ist begrenzt! Bitte

mit Angabe von Name, Institution, E-Mail-Adresse, Anzahl der Menschen

mit Demenz, Anzahl der Begleiter, Anzahl der Rollstühle und/oder

Rollatoren und ob Sie mit einem Bus anreisen an Jochen

Schmauck-Langer: mobil 0157 – 88 34 58 81 oder per E-Mail an:

info@dementia-und-art.de

Donnerstag, 27. September „Happy Hour“ | WDR Sinfonieorchester

Köln, Marek Janowski | Kölner Philharmonie | Konzertbeginn 19 Uhr,

Dauer: 60 Minuten, Moderation: Marlis Schaum Anmeldung erforderlich!

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt! Jochen Schmauck-Langer,

dementia+art: mobil 0157 – 88 34 58 81 oder per E-Mail an:

info@dementia-und-art.de

www1.wdr.de/orchester-und-chor/sinfonieorchester www.dementia-und-

art.de/index.php/blog/14-demenz-basics/395-demenzwochen-in-koeln-2018

.html

