„280 Zeichen dürfen nicht über Leben und Tod von Menschen entscheiden!“ / Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ lehnt Politisierung humanitärer Not ab

Seit Jahren versuchen Hilfsorganisationen,

internationale Aufmerksamkeit für die humanitäre Notlage der

syrischen Bevölkerung zu bekommen. Darunter sind auch die

Bündnisorganisationen von „Aktion Deutschland Hilft“. Jetzt rückt das

Leid der syrischen Bevölkerung im Zusammenhang mit dem aktuellen

politischen Geschehen in den Fokus der Öffentlichkeit.

„Für die vielen humanitären Helfer geht es in Syrien tagtäglich um

die Rettung von Menschenleben. Das Land ist auf Kosten der

Zivilbevölkerung zunehmend zum Schauplatz eines politischen

Kräftemessens geworden“, sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender

Vorstand von –Aktion Deutschland Hilft–. „Doch humanitäre Not ist

kein politisches Instrument – genauso wenig wie 280 Zeilen über Leben

oder Tod von Menschen entscheiden dürfen.“

Fast 19 Millionen Menschen sind innerhalb Syriens und in den

Nachbarländern auf Nothilfe angewiesen. Die Hilfsorganisationen im

Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ sehen nicht tatenlos zu. Sie

leisten auch in den umkämpften Gebieten trotz hoher

Sicherheitsrisiken Hilfe, um die Not der Menschen zu lindern.

„Das Leid der Menschen in Syrien ist unermesslich und es steht

fest: Sollten chemische Waffen eingesetzt worden sein, so ist das

absolut inakzeptabel“, so Manuela Roßbach, „inakzeptabel ist aber

auch jede Form der Politisierung von humanitärer Not – wenn das Leid

von Kindern, Frauen und Männern nur als Vorwand genutzt wird, um ganz

andere weltpolitische Interessen zu verfolgen“.

„Aktion Deutschland Hilft“ nimmt Spenden für die Not leidenden

Menschen in Syrien und den Nachbarländern entgegen:

Stichwort „Flüchtlinge Syrien / Nahost“

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)

Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk höher)

Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

„Aktion Deutschland Hilft“ ist das 2001 gegründete Bündnis von

deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre

Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die

beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der

humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit

weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der

Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut

für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat

zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im

Katastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.de

