Hilferufe aus Ost-Ghouta: „Bitte rettet das Leben meiner Eltern!“ / SOS-Kinderdörfer nehmen evakuierte syrische Kinder auf

Noch immer leben rund 400.000 Menschen in der

eingekesselten Rebellenhochburg Ost-Ghouta. Jetzt konnten mehrere

Kinder aus dem zerbombten Gebiet in Sicherheit gebracht werden.

Darunter auch die zwölfjährige Dania, die ihre Eltern zurücklassen

musste und jetzt Zuflucht bei den SOS-Kinderdörfern in Syrien

gefunden hat.

„Ich hab es geschafft, bin draußen, bitte rettet auch das Leben

meiner Eltern“, sagt Dania. Ihre Heimat läge in Trümmern, unzählige

Menschen harrten dort aus – ohne Strom, Wasser, teils auch ohne

Obdach und Nahrungsmittel. „Es weinen immer Kinder, da sind ständig

Hilfeschreie. Aber wir konnten nichts machen, die Bomben fallen die

ganze Zeit. Ich habe gesehen, wie Nachbarn tote Kinder aus Schutt und

Geröll gezogen haben.“ So schildert Dania die dramatische Lage in der

belagerten Ost-Ghouta.

„Dania war verletzt, dehydriert und verängstigt – aber sie ist der

Hölle entkommen“, sagt Mohammad Massoud, ein Mitarbeiter der

SOS-Kinderdörfer vor Ort. Ihre Rettung sei ein Hoffnungsschimmer für

die vielen anderen Kinder, die in der Ost-Ghouta unter

Dauer-Bombardement lebten. „Aber Tausende Jungen und Mädchen warten

noch immer auf ihre Evakuierung. Deshalb müssen die Konfliktparteien

dringend Schritte unternehmen, um die Evakuierung aller Kinder und

ihrer Familien in die Wege zu leiten“, sagt Massoud.

Das SOS-Team steht bereit, die Betroffenen umgehend zu versorgen.

Die Hilfsorganisation hat in unmittelbarer Nähe der umkämpften

Gebiete ein Nothilfezentrum errichtet. „Dort können wir trotz der

schwierigen Situation umfangreiche Hilfe leisten – Kinder und

Familien mit Medikamenten, Nahrung, Wasser, aber auch mit

psychosozialer Hilfe und Bildung versorgen“, sagt Massoud.

