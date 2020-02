40 Jahre UNO-Flüchtlingshilfe – 100 Künstler*innen starten gemeinsame Aktion mit der UNO-Flüchtlingshilfe: “HEART – 100 artists. 1 mission.”

Der UNO-Flüchtlingshilfe, nationaler Partner des

UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), steht 2020 ein besonderes Jahr bevor. Seit

ihrer Gründung im August 1980 in Bonn setzt sich die Organisation für die

finanzielle Unterstützung der weltweiten, lebensrettenden Einsätze des UNHCR und

für Projekte und Initiativen Geflüchteter in Deutschland ein. Gemeinsam mit über

100 Künstler*innen will die UNO-Flüchtlingshilfe ein starkes Zeichen der

Humanität und der Solidarität für die über 70 Millionen Menschen auf der Flucht

setzen. Mit einer bundesweiten, staatlich genehmigten Kunstlotterie, in dieser

Form eine Premiere in Deutschland, soll der Erlös von 25.000 Losen an den UNHCR

gehen. Die mittlerweile über 100 Künstler*innen haben spontan zugesagt, dieses

gemeinsame, wichtige Zeichen mit einem Werk zu unterstützen.

Das Magazin “c” begleitet die Lotterie als Medienpartner und berichtet

ausführlich in der Ausgabe 3/2020 des Magazins. Chefredakteur Tim Sommer sagt

zur UNO-Flüchtlingshilfe Kunstlotterie: “Wer ein Los erwirbt, hat die große

Chance ein Kunstwerk zu gewinnen und gleichzeitig Gutes zu tun. Mit dieser

Aktion wird ein wichtiges Zeichen der Humanität durch die Kunst gesetzt –

deshalb ist “art-das Kunstmagazin” gerne dabei.”

Möglich wird die Lotterie durch 100 Maler*innen, Fotograf*innen, Video-,

Installations- und Konzeptkünstler*innen, die der UNO-Flüchtlingshilfe ihre

Kunst – im DIN A5-Format – zur Verfügung gestellt haben. Zu den Künstler*innen

der Lotterie HEART – 100 artists. 1 mission. zählen u.a. Norbert Bisky, Olafur

Eliasson, Douglas Gordon, Tue Greenfort, Katharina Grosse, Candia Hoefer, Jenny

Holzer, Anselm Kiefer, Herlinde Koelbl, Joseph Kosuth, Markus Lüpertz, Thomas

Ruff, Pascale Martine Tayou, Jorinde Vogt, Paloma Varga Weisz und He Xiangyu.

Vor der Verlosung werden die 100 Werke im Herbst 2020 jeweils zwei Wochen lang

in enger Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Bonn, der Hamburger Kunsthalle und

der Berlinischen Galerie – Museum für moderne Kunst ausgestellt.

Für Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, steht das

gemeinsame Zeichen für Menschlichkeit und eine offene Zivilgesellschaft im

Mittelpunkt der Aktion: “Wir könnten nicht dankbarer und stolzer sein auf den

Einsatz und das starke Engagement dieser Künstlerinnen und Künstler für unsere

Arbeit, für Millionen von Flüchtlingen und eine offene Zivilgesellschaft in

Deutschland!”

Ablauf der Kunstlotterie:

Der Erwerb der Lose ist einfach: Durch eine Überweisung von 40 Euro pro Los und

zusätzlichen Angaben zum Erwerber auf das Kunstlotterie-Sonderkonto (IBAN: DE 81

3702 0500 0008 2900 40; BIC: BFSWDE33XXX) der UNO-Flüchtlingshilfe. Teilnehmen

an der Lotterie dürfen nur volljährige Erwerber.

Ausführliche Teilnahmebedingungen unter: www.uno-fluechtlingshilfe.de/kunst

Pressekontakt:

Marius Tünte

Tel. 0228-90 90 86-47

tuente@uno-fluechtlingshilfe.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63012/4526157

OTS: UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell