50 Jahre Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. – Breites Angebot für Arbeitsuchende, Berufstätige und Unternehmen (FOTO)

Gemeinnützige Bildungsangebote, soziale Dienstleistungen undPersonalservices seit fünf Jahrzehnten: Das Bildungswerk derBayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. ist eine Erfolgsgeschichte. 1969in München gegründet, hat sich der Verein stets als Bildungswerk derWirtschaft für die Wirtschaft verstanden – und seine Bildungsangeboteentsprechend wirtschafts- und praxisnah gestaltet.

„Unsere Zielsetzung lautet: Menschen in jeder Lebensphase ein

passgenaues Bildungsangebot zu bieten, um Beschäftigungsfähigkeit zu

erwerben, zu erhalten, zu verbessern oder wieder zu gewinnen – zum

Wohle der Arbeitsuchenden, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

sowie der Unternehmen“, betonte der bbw-Vorstandsvorsitzende Prof.

Günther G. Goth. „Vor 50 Jahren als gemeinnützige Organisation

gestartet, fördert das bbw die berufliche, wirtschaftliche und

soziale Bildung junger und erwachsener Menschen“, so Goth bei der

gestrigen Jubiläumsfeier des bbw in München.

„Durchgängige Bildungskette“

Menschen während ihrer gesamten Bildungs- und Berufsbiografie zu

begleiten, das ist der Anspruch der bbw-Gruppe. Eine Vielzahl an

praxisnahen und unterstützenden Leistungen gewährleistet dies. Das

Spektrum der bbw-Aktivitäten reicht von Berufsorientierung,

Weiterbildung, Umschulung bin hin zur Ausbildung an einer der 47

beruflichen Schulen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

unterstützt das bbw durch zahlreiche Betreuungsangebote. Den Wandel

der Arbeitswelt begleitet das Unternehmen mit seinen Maßnahmen für

Privat- und Firmenkunden. Im Fokus stehen hier die Personal- und

Organisationsentwicklung.

„Wir haben eine Bildungskette geschaffen, die von der

frühkindlichen Betreuung über Aus- und Weiterbildung bis hin zur 2012

gegründeten bbw-eigenen Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

reicht“, beschreibt Vorstandsvorsitzender Goth. Hinzu kommen

flankierende Dienstleistungen wie Zeitarbeit und eine

Transfergesellschaft.

Täglich 86.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Mit diesem Konzept ist das bbw zu einem der größten

Bildungsunternehmen Deutschlands geworden. Bundesweit werden täglich

im Schnitt 86.000 Teilnehmer*innen geschult. Der Schwerpunkt der

Aktivitäten liegt dabei in Bayern, wo das bbw mit rund 120 Standorten

vertreten ist. Aber auch bundesweit sowie in 25 Ländern ist die

bbw-Gruppe mit insgesamt 10.500 Mitarbeiter*innen aktiv.

Bildungswerk der Wirtschaft für die Wirtschaft

Neben dem Ehrenpräsidenten der vbw – Vereinigung der Bayerischen

Wirtschaft, Alfred Gaffal, sprach auch Staatsminister Hubert

Aiwanger. Er brachte die Bedeutung der bbw-Gruppe auf den Punkt: „Das

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft ist ein Erfolgsmodell und ein

ebenso starker wie verlässlicher Partner unserer Unternehmen und

seiner Mitarbeiter. Bildung, Ausbildung und Weiterbildung sind

zentrale Aspekte zur Sicherung wirtschaftlichen Erfolges. Bayern hat

2018 fast ein Fünftel zur Wertschöpfung in Deutschland beigetragen.

In weiten Teilen des Freistaats wurde Vollbeschäftigung erreicht. An

diesem Erfolg, der die Grundlage für Lebensqualität und Wohlstand im

Freistaat ist, hat auch das Bildungswerk mit seiner Arbeit seinen

Anteil.“

„Die bbw-Gruppe fördert Karrieren“

Anna Engel-Köhler, Geschäftsführerin des bbw, sieht die Aufgabe

der Gruppe darin, rasch auf technologischen und gesellschaftlichen

Wandel zu reagieren – gerade auch in Zukunft: „Wir erleben aktuell

die digitale Transformation der gesamten Arbeitswelt. Das bbw

unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, diese Veränderung aktiv

zu gestalten. Zugleich fördert die bbw-Gruppe auf diese Weise

Karrieren. Nur ein Beispiel dafür sind die

IT-/Digitalisierungspädagogen, die wir derzeit ausbilden: Sie werden

ihren Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen den digitalen

Wandel der nächsten Jahre erheblich erleichtern – und haben damit

selbst allerbeste Berufsaussichten.“

Hintergrund:

Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. wurde 1969

von den Bayerischen Arbeitgeberverbänden gegründet und ist gemäß

seiner Satzung im gesellschaftspolitischen Auftrag tätig.

Die gemeinnützige Organisation ist heute eines der größten

Bildungsunternehmen in Deutschland. Unter dem Dach des bbw e. V. sind

17 Bildungs-, Integrations- und Beratungsorganisationen mit rund

10.500 Mitarbeiter*innen tätig – vor allem in Bayern, aber auch

bundesweit sowie international in 25 Ländern auf vier Kontinenten.

Das bbw bietet sowohl frühkindliche Betreuung, Aus- und

Weiterbildung für öffentliche Auftraggeber und Unternehmen als auch

ein Studium an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft. Zum

Portfolio gehören zudem weitere Dienstleistungen wie Zeitarbeit und

eine Transfergesellschaft.

Pressekontakt:

Ansprechpartnerin bbw-Unternehmenskommunikation

Dorothee Meiser, Telefon: 089 44 108 218, E-Mail:

dorothee.meiser@bbw.de

Ansprechpartnerin Presse

Kathrin Schirmer, Telefon: 089 15 900 660, E-Mail:

ks@kathrin-schirmer.de

Original-Content von: Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. (bbw), übermittelt durch news aktuell