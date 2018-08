61 400 Inobhutnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Jahr 2017 (AUDIO)

Im Jahr 2017 führten die Jugendämter in Deutschland rund 61 400

vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

(Inobhutnahmen) durch. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

weiter mitteilt, wurden die Inobhutnahmen überwiegend von sozialen

Diensten und Jugendämtern (58 %) angeregt. In 17% aller Fälle hatten

Kinder und Jugendliche selbst Hilfe beim Jugendamt gesucht. Bei

weiteren 14 % der Inobhutnahmen machten Polizei oder Ordnungsbehörden

auf die Problemsituation aufmerksam, in 6 % die Eltern(teile) der

betroffenen Minderjährigen. Die übrigen Schutzmaßnahmen (5 %)

erfolgten aufgrund von Hinweisen Anderer, zum Beispiel von Ärztinnen

oder Ärzten, Lehrpersonal oder Verwandten.

Die Jugendämter sind berechtigt und verpflichtet, vorläufige

Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen als

sozialpädagogische Hilfe in akuten Krisen- oder Gefahrensituationen

durchzuführen. Diese können auf Bitte der betroffenen Kinder, bei

einer dringenden Gefahr für das Kindeswohl oder bei unbegleiteter

Einreise aus dem Ausland eingeleitet werden. Bis eine Lösung für die

Problemsituation gefunden ist, werden die Minderjährigen

vorübergehend in Obhut genommen und gegebenenfalls

fremduntergebracht, etwa in einem Heim oder einer Pflegefamilie.

Rund 20 300 (33 %) aller im Jahr 2017 in Obhut genommenen Jungen

und Mädchen waren noch im Kindesalter (unter 14 Jahre). Am häufigsten

(49 %) leiteten die Jugendämter bei diesen Kindern die vorläufigen

Schutzmaßnahmen wegen Überforderung der Eltern oder eines Elternteils

ein. Auch der Schutz vor Vernachlässigungen (21 %) und Misshandlungen

(14 %) spielte in dieser Altersgruppe eine wichtige Rolle. Neben den

Kindern wurden im Jahr 2017 gut 41 000 Jugendliche (14 bis unter 18

Jahre) in Obhut genommen. Im Jugendalter wurde der Großteil der

Inobhutnahmen infolge unbegleiteter Einreisen aus dem Ausland

durchgeführt (51 %). Von Bedeutung waren bei den Jugendlichen auch

Überforderung der Eltern oder eines Elternteils (18 %) und allgemeine

Beziehungsprobleme (8 %). Gut jedes zehnte betroffene Kind (11 %) und

knapp jeder dritte betroffene Jugendliche (30 %) war vor der

Inobhutnahme aufgrund der Problemsituation von Zuhause

(einschließlich Heim, Pflegefamilien und anderen betreuten

Wohnformen) ausgerissen.

Die meisten vorläufigen Schutzmaßnahmen endeten bei den Kindern

unter 14 Jahren mit der Rückkehr zu den Sorgeberechtigten (43 %) oder

einer erzieherischen Hilfe in einem Heim beziehungsweise einer

Pflegefamilie (32 %). Die Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahren

kehrten dagegen deutlich seltener zu den Sorgeberechtigten zurück (19

%): Hier mündeten die Inobhutnahmen am häufigsten in einer

erzieherischen Hilfe in einem Heim, einer Pflegefamilie oder einer

betreuten Wohnform (26 %). Auch sonstige stationäre Hilfen,

beispielsweise in einer Jugendpsychiatrie oder einem Krankenhaus,

wurden im Jugendalter verstärkt im Anschluss an eine Inobhutnahme in

Anspruch genommen (20 %). Jede zweite vorläufige Schutzmaßnahme

konnte nach spätestens zwei Wochen beendet werden, sowohl bei den

Kindern (50 %), als auch bei den Jugendlichen (49 %).

Infolge einer Gesetzesänderung zum Umgang mit unbegleitet

eingereisten Minderjährigen sind die aktuellen Ergebnisse der

Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen nur eingeschränkt mit den

bisherigen Ergebnissen vergleichbar: Im Jahr 2017 wurden erstmals –

zusätzlich zu den bisher durch die Statistik abgedeckten regulären

Inobhutnahmen (gemäß § 42 SGB VIII) – weitere rund 11 100 so genannte

vorläufige Inobhutnahmen nach unbegleiteter Einreise (gemäß § 42a SGB

VIII) erfasst. Zusammen mit den rund 11 400 regulären Inobhutnahmen

nach unbegleiteter Einreise (gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII),

fließen sie ab 2017 vollständig in das Gesamtergebnis mit ein.

Dadurch gab es im Berichtsjahr 2017 rund 22 500 Inobhutnahmen

aufgrund unbegleiteter Einreise (37 %).

Trotz dieser Erweiterung lag die Zahl der Inobhutnahmen nach

unbegleiteter Einreise deutlich unter der Zahl von 2016. Damals waren

gut 44 900 reguläre Inobhutnahmen nach unbegleiteter Einreise

gemeldet worden. Dabei ist zu beachten, dass die Angaben aus den

Jahren 2015 und 2016 in ihrer Aussagekraft eingeschränkt sein können.

Die Ergebnisse basieren auf Verwaltungsdaten, die nach Abschluss der

jeweiligen Inobhutnahme durch das zuständige Personal in den

Jugendämtern erfasst werden. Aufgrund der starken Belastung der

Jugendämter in den Jahre 2015 und 2016 durch das hohe Aufkommen an

unbegleitet eingereisten Minderjährigen sind Erfassungsprobleme nicht

auszuschließen.

