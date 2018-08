Merkel muss in Aserbaidschan Freilassung von Journalisten fordern

Reporter ohne Grenzen fordert Bundeskanzlerin

Angela Merkel auf, bei ihrem Treffen mit Präsident Ilham Alijew in

Baku am 25. August die Missachtung der Pressefreiheit anzusprechen

und die Freilassung von Journalisten zu fordern. Aserbaidschan gehört

zu den Ländern mit den meisten inhaftierten Medienschaffenden

weltweit, acht Journalisten und zwei Blogger sitzen dort zurzeit

wegen ihrer Arbeit im Gefängnis. Auch im Nachbarland Georgien, das

Merkel ebenfalls besucht, stehen aserbaidschanische Exil-Journalisten

unter Druck. 2017 wurde dort ein Journalist entführt und sitzt

seither in Baku im Gefängnis. Selbst im Exil in Deutschland werden

Kritiker von Präsident Alijew bedroht.

„Die deutsche Regierung trägt eine besondere Verantwortung für

Journalisten in Aserbaidschan, weil sie mit Ilham Alijew nicht nur

enge politische Kontakte pflegt, sondern dessen Regime auch

finanziell unterstützt“, sagt ROG-Geschäftsführer Christian Mihr.

„Angela Merkel muss in Baku unmissverständlich deutlich machen, dass

die Einhaltung fundamentaler Menschenrechte wie der Presse- und

Meinungsfreiheit eine unverzichtbare Bedingung für solche

Kooperationen ist.“

Reporter ohne Grenzen ist irritiert darüber, dass in den Mitte

Juli unterzeichneten „Prioritäten für die Partnerschaft“ zwischen der

EU und Aserbaidschan Menschenrechte keine zentrale Rolle spielen

(http://ogy.de/ukd0) – obwohl das Europäische Parlament wenige Tage

zuvor mit großer Mehrheit verlangt hatte, die EU als wichtigster

Handelspartner Aserbaidschans müsse engere Zusammenarbeit von der

Einhaltung grundlegender Menschenrechte abhängig machen.

(http://ogy.de/dfkp) Deutschland unterstützt das Pipelineprojekt

Südlicher Gaskorridor derzeit mit einer Bundesgarantie in Höhe von

1,5 Milliarden US-Dollar (http://ogy.de/phg7).

EINFLUSSREICHE PRESSEFREIHEITS-NGO IM VISIER DER BEHÖRDEN

Mit welcher Härte das Regime in Aserbaidschan gegen seine Kritiker

vorgeht, zeigt beispielhaft der Fall von Emin und Mehman Husejnow.

Emin Husejnow, Reporter der unabhängigen Nachrichtenagentur Turan,

hatte 2006 das Institut für die Freiheit und Sicherheit von

Journalisten (IRFS) gegründet. Es berichtet über Verletzungen der

Pressefreiheit, setzt sich für verfolgte Reporter ein und informiert

Journalisten in Schulungen über ihre Rechte. Als das

aserbaidschanische Regime im Sommer 2014 massiv gegen Kritiker

vorging, schlossen die Behörden die Büros des IRFS in Baku, sperrten

dessen Konten und beschlagnahmten sämtliche Technik.

Emin Husejnow entging seiner Verhaftung nur knapp und flüchtete in

die Schweizer Botschaft in Baku. Dort musste er zehn Monate

ausharren, bevor er in die Schweiz ausreisen konnte, wo er heute als

politischer Flüchtling lebt. Husejnows Nachfolger als Direktor des

IRFS, der Journalist Rasim Alijew, wurde ein Jahr später, am 9.

August 2015, ermordet. Die Tat ist ebenso wenig aufgeklärt wie die

Morde an den Journalisten Elmar Husejnow, Rafik Tagi, Nowrusali

Mammadow und Alim Kasimli, die während Alijews Amtszeit getötet

wurden.

PROMINENTER BLOGGER NACH KRITIK AN ALIJEW IM GEFÄNGNIS

Husejnows jüngerer Bruder Mehman Husejnow, einer der bekanntesten

Blogger des Landes, erreichte mit seinem Satiremagazin Sancaq rund

ein Drittel der Facebook-Nutzer in Aserbaidschan. In seinen Beiträgen

gab er denen eine Stimme, die in den staatlich gelenkten Medien nicht

zu Wort kamen. Er thematisierte die Prunksucht der Herrschenden und

die Ausbeutung einfacher Arbeiter ebenso wie Korruption bei Beamten

und Missstände in Krankenhäusern. Seit 2012 durfte er deshalb das

Land nicht verlassen.

Im Januar 2017 wurde Mehman Husejnow im Zentrum von Baku von

Polizisten entführt und gefoltert (http://ogy.de/okrx). In einer

Sendung hatte er sich zuvor darüber lustig gemacht, dass

Staatspräsident Ilham Alijew seine Ehefrau zur Vizepräsidentin des

Landes ernannt und dafür eigens ein neues Amt geschaffen hatte.

Nachdem Mehman Husejnow öffentlich über die Folter durch Polizisten

berichtete, wurde er im März 2017 wegen Verleumdung von Beamten zu

zwei Jahren Haft verurteilt und sitzt seither im Gefängnis.

(http://ogy.de/9nd3) Trotz intensiver Bemühungen erlaubten ihm die

Behörden im Sommer 2018 nicht, seine Mutter im Krankenhaus zu

besuchen. Sie starb am 6. August, ohne ihre beiden Söhne noch einmal

gesehen zu haben.

REGIMEKRITIKER AUCH IN GEORGIEN VERFOLGT

Dass aserbaidschanische Journalisten inzwischen auch im

Nachbarland Georgien nicht mehr sicher sind, zeigt der Fall des im

Mai 2017 entführten Afghan Muchtarli. Zahlreiche Regimekritiker aus

Aserbaidschan hatten dort in den vergangenen Jahren Zuflucht gesucht,

nachdem Alijew immer härter gegen seine Kritiker vorging. Afghan

Muchtarli und seine Ehefrau, die Journalistin Lejla Mustafajewa,

flohen 2015 nach Georgien, weil sie in ihrer Heimat wegen Recherchen

über Korruption in Regierungskreisen bedroht wurden. In Georgien

arbeiteten beide für das Organized Crime and Corruption Reporting

Project (OCCRP) und den aserbaidschanischen Exilsender Meydan TV.

Im Herbst 2016 wandte sich Muchtarli an Reporter ohne Grenzen und

bat um Hilfe für seine Familie. Die georgischen Behörden hatten

seiner Frau Lejla Mustafajewa eine Aufenthaltsgenehmigung verweigert

– mit der Begründung, dies gefährde die Sicherheit Georgiens. Ein

Stipendium des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit

(ECPMF) in Leipzig konnte Mustafajewa nicht antreten, weil die

deutsche Botschaft in Tiflis ihr kein Visum erteilte.

(http://ogy.de/zc7b)

ERSCHRECKENDER PRÄZEDENZFALL: JOURNALIST IM EXIL ENTFÜHRT

Ende Mai 2017 wurde Afghan Muchtarli in der Nähe seiner Wohnung in

Tiflis von Unbekannten in ein Auto gezwungen und gefesselt. Sie

platzierten mehrere tausend Euro in seiner Tasche, bevor er sich in

den Händen des aserbaidschanischen Grenzschutzes wiederfand. Zum

Zeitpunkt seiner Entführung hatte Muchtarli zu den

Geschäftsverbindungen der Alijew-Familie nach Georgien recherchiert.

Ob georgische und aserbaidschanische Behörden bei Muchtarlis

Entführung zusammenarbeiteten, ist bis heute nicht geklärt. Lejla

Mustafajewa erklärte gegenüber ROG, die Männer, die Muchtarli in ihr

Auto zwangen, hätten Uniformen der georgischen Kriminalpolizei

getragen. Zudem seien die Überwachungskameras an der

georgisch-aserbaidschanischen Grenze angeblich zum fraglichen

Zeitpunkt ausgefallen.

Afghan Muchtarli wurde im Januar 2018 in Aserbaidschan wegen

Schmuggel und illegalen Grenzübertritts zu sechs Jahren Haft

verurteilt und sitzt seither dort im Gefängnis. (http://ogy.de/yrec)

Lejla Mustafajewa verließ Georgien zusammen mit ihrer vierjährigen

Tochter im Herbst 2017, nachdem sie von Unbekannten bedroht worden

war. Sie hat in Deutschland politisches Asyl beantragt und wird dabei

von Reporter ohne Grenzen unterstützt.

FAMILIENANGEHÖRIGE VON EXILJOURNALISTEN BEDROHT

Doch selbst in EU-Ländern wie Deutschland oder Frankreich sind

Kritiker des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew nicht vor

Verfolgung sicher. Kurz nach seiner Gründung wurde der in Berlin

ansässige Exil-Sender Meydan TV 2014 Ziel eines Anschlags

(http://ogy.de/2jsd). Veranstaltungen mit dem Gründer von Meydan TV

und Menschenrechtsaktivisten Emin Milli konnten nur unter

Polizeischutz stattfinden. In den folgenden Jahren machte Milli

mehrmals Morddrohungen gegen ihn öffentlich (http://ogy.de/07wz). Im

November 2017 berichtete der prominente Exil-Journalist Ganimat Zahid

in Frankreich von Drohungen gegen sich selbst, Emin Milli sowie den

in Berlin lebenden Blogger und Mitgründer von Meydan TV, Habib

Muntezir (http://ogy.de/5bxt).

Vor allem aber setzt das aserbaidschanische Regime Kritiker unter

Druck, indem es ihre Verwandten in der Heimat massiv verfolgt,

verhaftet und bedroht. Besonders hart traf dies Ganimat Zahid, der

als als Herausgeber der Oppositionszeitung Azadliq zweieinhalb Jahre

in Aserbaidschan im Gefängnis saß, bevor er 2011 nach Frankreich

floh. Die aserbaidschanischen Behörden ließen das Wohnhaus seiner

Mutter beobachten, nahmen mehrere seiner Verwandten fest und

verurteilten zwei von ihnen zu jeweils sechs Jahren Gefängnis

(http://ogy.de/w1z3, http://ogy.de/7toy). Die Verwandten von

Meydan-TV-Chef Emin Milli in Baku wurden gezwungen, Milli in einem

Brief an Präsident Alijew formell aus der Familie auszuschließen

(http://ogy.de/t3r3). Im Februar 2017 kamen der Bruder und ein Neffe

des in den Niederlanden lebenden Bloggers Orduchan Tejmurchan

vorrübergehend in Haft (http://ogy.de/bwl7).

KAUM NOCH UNABHÄNGIGE MEDIEN

Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Aserbaidschan auf Platz

163 von 180 Staaten. In den vergangenen Jahren ist das Regime von

Präsident Alijew rigoros gegen unabhängige Medien vorgegangen. 2014

musste die russisch-sprachige Tageszeitung Zerkalo ihr Erscheinen

einstellen (http://ogy.de/p2cl). Im selben Jahr wurde das Bakuer Büro

von Radio Free Europe/Radio Liberty wurde geschlossen

(http://ogy.de/9jo4). Die oppositionelle Zeitung Azadliq gibt seit

September 2016 nach erheblichem finanziellen Druck keine

Print-Ausgabe mehr heraus, seit Frühjahr 2017 ist auch ihre

Internetseite azadliq.info gesperrt – genau wie die Webseiten

mehrerer anderer Medien (http://ogy.de/jlez).

Das einzige landesweite Medium, das bis heute – wenn auch unter

großen Schwierigkeiten – unabhängig arbeitet, ist die

Nachrichtenagentur Turan. Sie entging im vergangenen Herbst nur knapp

der Schließung. Im August war Direktor Mehman Alijew festgenommen und

der Steuerhinterziehung bezichtigt worden (http://ogy.de/gbkh). Erst

auf massiven Druck internationaler NGOs, der Europäischen Union und

der USA kam er frei und die Agentur konnte ihre Arbeit Anfang

November wieder aufnehmen (http://ogy.de/3dia).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Für Interviewanfragen mit Emin Husejnow und Lejla Mustafajewa (in

englischer Sprache) wenden Sie sich bitte an

presse@reporter-ohne-grenzen.de

Einen Mitschnitt des ROG-Pressegesprächs zum Thema Aserbaidschan

am 15. August 2018 finden Sie unter: http://ogy.de/v58v

Weitere Informationen zur Lage von Journalisten in Aserbaidschan

finden Sie unter: www.reporter-ohne-grenzen.de/aserbaidschan

Pressekontakt:

Reporter ohne Grenzen

Ulrike Gruska / Christoph Dreyer

presse@reporter-ohne-grenzen.de

www.reporter-ohne-grenzen.de/presse

T: +49 (0)30 609 895 33-55

F: +49 (0)30 202 15 10-29

Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell