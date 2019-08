617 Nominierte im Rennen um den Deutschen Engagementpreis 2019

Preisausrichter aus ganz Deutschland haben ihre

Preisträgerinnen und Preisträger für den Deutschen Engagementpreis

nominiert / 69,2 Prozent der Nominierten engagieren sich für Kinder

und Jugendliche / Chance, 10.000 Euro Preisgeld zu gewinnen

617 herausragend engagierte Menschen und ihre Organisationen

wurden bundesweit bis zum 31. Juli 2019 für den Deutschen

Engagementpreis nominiert. Gewinnen kann, wer in einer der fünf

Kategorien die Fachjury am meisten überzeugt oder bei der

Online-Abstimmung über den Publikumspreis die meisten Stimmen erhält.

Vorgeschlagen wurden die Nominierten von 210 Ausrichtern von Preisen

für bürgerschaftliches Engagement.

„Die große Bandbreite des Engagements in Deutschland zeigt sich

auch bei den Nominierungen für den Deutschen Engagementpreis. Egal ob

Stadtführungen von Obdachlosen, junge Klimaforscher, der Kampf gegen

Mobbing und Ausgrenzung – wir freuen uns, dass wir in allen

Bundesländern und Themenfeldern so großartige Projekte haben“,

erläutert Erich Steinsdörfer, Mitglied im Sprecherrat des Bündnisses

für Gemeinnützigkeit.

Starkes Engagement für Soziales, Bildung und Integration

Der Trend setzt sich fort: So wie im letzten Jahr finden sich in

den Themenfeldern Soziales, Bildung und Integration besonders viele

Nominierte. Die wichtigste Zielgruppe des Engagements sind Kinder und

Jugendliche mit 69,2 Prozent der Nennungen (Mehrfachnennung möglich).

Auch das Engagement für Geflüchtete ist weiterhin stark. Insgesamt

ist eine große Vielfalt erkennbar. Über die klassischen Felder hinaus

stellen sich die freiwillig Engagierten auch neuen gesellschaftlichen

Herausforderungen: Sie entwickeln Apps für Menschen im ländlichen

Raum, führen Prozesse für Grund- und Menschenrechte oder nutzen die

verbindende Kraft von Kunst und Kultur, um Begegnungen zwischen Alt

und Jung zu ermöglichen.

Regionale Verteilung – Nordrhein-Westfalen vor Bayern und

Baden-Württemberg

Die meisten Einreichungen stammen 2019 aus den bevölkerungsreichen

Bundesländern: Aus Nordrhein-Westfalen kommen 128 Nominierte, gefolgt

von Bayern mit 81 und Baden-Württemberg mit 75 Nominierten. In diesen

Bundesländern werden auch besonders viele Preise für freiwilliges

Engagement verliehen. Die meisten Nominierten pro Einwohner sind in

Sachsen-Anhalt ansässig, gefolgt von Berlin und Rheinland-Pfalz.

Gerne nennen wir Ihnen nominierte Projekte aus Ihrer Region oder

Ihren Themenfeldern.

So geht es nach der Nominierung weiter

Anfang September wird eine hochkarätige Fachjury über die

Preisträgerinnen und Preisträger in den mit jeweils 5.000 Euro

dotierten fünf Kategorien „Chancen schaffen“, „Leben bewahren“,

„Generationen verbinden“, „Grenzen überwinden“ und „Demokratie

stärken“ entscheiden. Alle anderen Nominierten haben beim

Publikumspreis die Chance auf 10.000 Euro Preisgeld. Die

Online-Abstimmung über den Publikumspreis findet vom 12. September

bis zum 24. Oktober 2019 statt. Bekannt gegeben werden die

Gewinnerinnen und Gewinner aller sechs Preise bei einer festlichen

Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin.

Hintergrund: Über den Deutschen Engagementpreis

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für

bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Nominiert werden können

alljährlich Preisträgerinnen und Preisträger anderer Engagementpreise

in Deutschland. Der Deutsche Engagementpreis würdigt das freiwillige

Engagement von Menschen in unserem Land und all jene, die dieses

Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Ziel ist

es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken und mehr

Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Initiator und

Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das

Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen

Verbänden der Zivilgesellschaft in Deutschland. Förderer sind das

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die

Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.

Weitere Informationen zum Deutschen Engagementpreis:

– Alle Nominierten finden Sie in der Engagiertensuche „Preisgekröntes

Engagement“: www.deutscher-engagementpreis.de/engagiertensuche. Gerne

nennen wir Ihnen nominierte Projekte aus Ihrer Region.

– Bildmaterial, wie Fotos und Logos, finden Sie unter

https://www.deutscher-engagementpreis.de/presse/mediathek. Hier

stehen auch Grafiken zur Verteilung der Nominierten pro Bundesland

zur Verfügung.

– Gerne vermitteln wir Ihnen für Ihre Berichterstattung

Praxisbeispiele und Ansprechpartner vor Ort und stehen Ihnen für Ihre

Recherche und weitere Informationen zu freiwilligem Engagement gerne

zur Verfügung.

