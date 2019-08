Risiko Soft-Skills: Großunternehmen misstrauen datengesteuerter Rekrutierung (FOTO)

Wenn es um die individuelle Beurteilung ihrer Bewerber geht, sehenvor allem große Unternehmen Schwächen in der Automatisierung. DreiViertel befürchten eine Abwertung von Soft-Skills (75%), mehr als einDrittel eine Auswahl von schlechteren Kandidaten (35%). Zu diesemErgebnis kommt die aktuelle Randstad ifo-Personalleiterbefragung, dievierteljährlich Deutschlands Personalverantwortliche zu HR-Trendsbefragt.

Ist datengesteuerte Rekrutierung zu effizient?

Diese Bedenken werden von jenen Unternehmen am deutlichsten

geäußert (über 500 Mitarbeiter), die datengesteuerte

Rekrutierungsmethoden am häufigsten nutzen (8%) und ihr

Effizienzsteigerungs-potenzial am stärksten hervorheben (50%). Neben

Chatbots, Sprachanalyse-Tools bei Telefon-interviews und

Gamification-Strategien kommen vor allem Matching-Algorithmen zum

Einsatz (4,8%). Wie könnte die weitgreifende Skepsis gegenüber diesen

Technologien reduziert und sichergestellt werden, dass sie bei der

Bewerberauswahl besser greifen?

Die Zukunft des Rekrutierens ist interaktiv

Die Antwort liegt in der differenzierten Verbindung von Mensch und

Maschine. „Die menschliche Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu

überblicken und zu managen, ist extrem wichtig in der digitalisierten

Arbeitswelt, die geprägt ist von globalen Wirtschaftsstrukturen,

technologischem Fortschritt und der kontinuierlichen

Ausdifferenzierung von Unternehmens- und Jobmodellen“, betont Andreas

Bolder, Director Group Human Resources bei Randstad. Diese

persönlichkeitsbildenden und fachübergreifenden Kompetenzen könnten

mit automatisierten Auswahlverfahren nicht beurteilt, aber besser

erfasst werden, so Bolder. Dass in 66% der Fälle datengesteuerte

Rekrutierungsmethoden bei der Suche nach Personal eingesetzt werden

und nicht bei der Auswahl, bestätigt, dass die Zukunft des

Rekrutierens beides verbinden kann: die effiziente

Kandidatenrecherche und ihre zwischenmenschliche Einschätzung.

Über die Randstad-ifo-Personalleiterbefragung

Die hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus der

Randstad-ifo-Personalleiterbefragung, die quartalsweise durch das

ifo-Institut im Auftrag vom Personaldienstleister Randstad

durchgeführt wird. Die Studie befragt bis zu 1000

Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen unterschiedlicher

Größen und Branchen. Die Sonderfrage im ersten Quartal 2019 bezog

sich auf den Einsatz von datengesteuerten Rekrutierungsmethoden in

Deutschlands Unternehmen.

