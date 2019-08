„Altes Handwerk – vor dem Aus?“ Themenschwerpunkt des WDR beleuchtet Handwerksberufe in NRW

Haben alte Handwerksberufe in Nordrhein-Westfalen

noch eine Zukunft? Dieser Frage widmet der WDR ab Mittwoch, 7. August

2019, einen crossmedialen Schwerpunkt unter dem Titel „Altes Handwerk

– vor dem Aus?“. Ein Blick in die Werkstätten von fünf

Handwerkerinnen und Handwerkern aus der Region zeigt, wie sie

Traditionen hochhalten und sich gegen vielfältige Konkurrenz

behaupten.

Denn wer Korbmacherin, Glockengießer, Bogenmacher, Hufschmied und

Wachszieherin in Aktion sehen will, muss nicht ins Museumsdorf gehen.

Nach wie vor gehen Handwerker*innen in NRW diesen traditionellen

Berufen nach. In einer Multimedia-Reportage, im Wirtschaftsmagazin

„Profit“ bei WDR 5 und in Clips auf dem Facebook-Kanal „markt“ werden

fünf Traditionsbetriebe vorgestellt. Online wird es ergänzende

Informationen zur konjunkturellen Lage des Handwerks geben.

Alle Beitrage sind unter www.wdr.de/k/Altes-Handwerk gebündelt.

Sendehinweis: „Altes Handwerk – vor dem Aus?“ in WDR 5 Profit,

07.08.2019, 18.04-18.30 Uhr, WDR 5.

Pressekontakt:

WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell