65. Jahrestag der Selbstverwaltung – Ein Meilenstein sozialer Mitbestimmung

Mit dem diesjährigen „Tag der Selbstverwaltung“ am

18. Mai feiert ein wichtiges Prinzip in der Sozialversicherung

Jubiläum: Vor 65 Jahren konnten Versicherte und Rentner in

Sozialwahlen erstmals nach dem Krieg darüber abstimmen, wer ihre

Interessen in den Parlamenten der Sozialversicherung vertreten soll.

Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin hin.

„Die Selbstverwaltung verleiht den Beitragszahlern und Rentnern in

der gesetzlichen Rentenversicherung eine eigene, vom Staat

unabhängige Stimme. Bis heute ist die Selbstverwaltung ein tragendes

Element der Sozialversicherung“, sagt Rüdiger Herrmann, Vorsitzender

der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund.

„Für Versicherte und Rentner wichtige Entscheidungen werden in der

Rentenversicherung nicht vom Staat sondern von der Selbstverwaltung

getroffen. In den ehrenamtlichen Gremien entscheiden gewählte

Vertreter beispielsweise über die Haushalte und damit auch über die

Verwendung der Beitragsgelder. Selbstverwaltung ist damit gelebte

Demokratie“, betont Jens Dirk Wohlfeil, alternierender Vorsitzender

der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Zudem erbringt die Selbstverwaltung Leistungen, die

Beitragszahlern und Rentnern unmittelbar zugutekommen: Mehrere

Tausend ehrenamtliche Versichertenberater „in der Nachbarschaft“

beraten zu allen Fragen rund um die Rentenversicherung und

unterstützen Ratsuchende vor allem beim Ausfüllen von Anträgen. Und

in Widerspruchsausschüssen überprüfen gewählte Vertreter der

Versicherten und der Arbeitgeber bei Bedarf noch einmal

Entscheidungen der Verwaltung im Einzelfall.

