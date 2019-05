70 Jahre Grundgesetz: Gleichberechtigung als Entwicklungsziel / Toni Garrn engagiert sich mit Plan International für mehr Chancengleichheit

Seit 70 Jahren ist Gleichberechtigung im

Grundgesetz verankert, aber noch immer haben Frauen in Deutschland

nicht genug Einfluss auf wichtige gesellschaftliche Prozesse. Zu

wenige Führungsrollen in Politik und Wirtschaft sind weiblich besetzt

– in Deutschland und weltweit. Darauf macht Plan International

Deutschland anlässlich des 70. Geburtstages des Grundgesetzes am 23.

Mai aufmerksam. Die Kinderhilfsorganisation setzt sich seit vielen

Jahren für die Stärkung der Rechte von Mädchen und jungen Frauen in

Entwicklungsländern ein.

„Gleichberechtigung ist DIE Grundlage für eine gerechtere Welt“,

sagt Plan-Botschafterin Toni Garrn. „In Deutschland sind Frauen und

Männer laut Gesetz seit 70 Jahren gleichberechtigt. Aber gleiche

Rechte bedeuten noch lange nicht gleiche Chancen – in Deutschland

nicht und erst recht nicht in Entwicklungsländern. Frauen haben nach

wie vor zu wenig Einfluss. Wir müssen Mädchen und junge Frauen

überall auf der Welt unterstützen, führende Positionen zu übernehmen

und Veränderungen voranzutreiben. Dafür setze ich mich mit Plan

International und der globalen Plan-Kampagne Girls Get Equal sowie

der Toni Garrn Foundation ein.“

„Um Armut auf dieser Welt wirksam und nachhaltig zu bekämpfen, ist

Gleichberechtigung eine der wichtigsten Voraussetzungen“, sagt Maike

Röttger, Geschäftsführerin von Plan International Deutschland. „Es

liegt noch ein weiter Weg vor uns, bis Frauen und Männer wirklich

gleichberechtigt sind. Die globalen Herausforderungen sind groß:

Nicht einmal ein Viertel aller Abgeordneten in den nationalen

Parlamenten ist weiblich und nur gut sieben Prozent aller

Regierungschefs sind Frauen. Gleichberechtigung ist jedoch ein

wesentlicher Faktor für nachhaltige Entwicklung.“

Mit der globalen Kampagne Girls Get Equal setzt sich Plan

International gezielt für Gleichberechtigung ein. Nur wenn Mädchen

gleichberechtigt aufwachsen, haben sie die Chance, leitende

Funktionen in ihrer Gesellschaft zu übernehmen. Der Fokus von Plan

International liegt neben der wirtschaftlichen Stärkung von Mädchen

und jungen Frauen in Entwicklungsländern vor allem auch auf der

Förderung ihrer politischen Teilhabe und der Fähigkeit, ihr Leben

selbst zu verändern. Maike Röttger: „Mädchen und Frauen müssen

weltweit selbst über ihr Leben bestimmen können. Selbstbestimmung

kann jedoch nur entstehen, wenn sie die Chance bekommen, auf allen

Ebenen mitbestimmen zu können. Damit sich das ändert, ist echte

Gleichberechtigung als nachhaltiges Entwicklungsziel Verpflichtung

für uns alle.“

