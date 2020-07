80 Jahre: Happy Birthday, Marie-Luise Marjan! / Schauspielerin seit 30 Jahren Patin bei Kinderhilfsorganisation Plan International

Wenn das kein Grund zu feiern ist: Die beliebte Schauspielerin Marie-Luise Marjan wird am 9. August 80 Jahre alt. Für die Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland ein schöner Anlass, dem Lindenstraßen-Star für seine langjährige und engagierte Unterstützung als Patin, Kuratoriumsmitglied und Stifterin zu danken.

“Wir gratulieren Marie-Luise Marjan ganz herzlich zu ihrem 80. Geburtstag”, sagt Dr. Werner Bauch, Vorstandsvorsitzender von Plan International Deutschland. “Seit 30 Jahren unterstützt sie als Patin und seit 10 Jahren als Stifterin die Arbeit von Plan mit ihrem persönlichen und beispiellosen Engagement. Darüber hinaus ist Marie-Luise Marjan seit fast drei Jahrzehnten als Mitglied in unserem Kuratorium aktiv. Der große Erfolg von Plan International in Deutschland ist auch ihr Erfolg. Ihrer beherzten Überzeugungskraft verdanken wir viele neue Patinnen und Paten: 1990 waren es noch 1.500 Patenschaften, heute sind es über 350.000. Zahlreichen benachteiligen Mädchen und Jungen auf dieser Welt hat sie durch ihre Unterstützung die Chance auf eine bessere Zukunft gegeben.”

Vor 30 Jahren übernahm Marie-Luise Marjan ihre erste Plan-Patenschaft für ein Mädchen in Indien, weitere Patenschaften für Kinder in Vietnam, Sri Lanka, Paraguay, Haiti und Mosambik folgten. Eine persönliche Beziehung zu ihren Patenkindern herzustellen, ist Marie-Luise Marjan wichtig. Sie reiste im Laufe der Jahre in mehrere Plan-Programmländer, um sich von der Nachhaltigkeit der Projekte zu überzeugen und ihre Patenkinder und deren Familien kennenzulernen.

Der beliebte TV-Star nutzte auch ungewöhnliche Wege, um auf die Arbeit von Plan aufmerksam zu machen: “Möchten Sie ein Kind von mir?” fragte Marie-Luise Marjan gerne augenzwinkernd in ihrem Umfeld, um zur Übernahme neuer Patenschaften zu bewegen.

“Das ist das Jahr der Jubiläen”, freut sich Marie-Luise Marjan: “Mein 80-jähriger Geburtstag, 30 Jahre Patin bei Plan und zehn Jahre meine eigene Stiftung!” Unter dem Dach der “Stiftung Hilfe mit Plan” gründete sie 2010 die Marie-Luise Marjan Stiftung, mit der sie benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine bessere und selbstbestimmtere Zukunft ermöglicht. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde Marie-Luise Marjan im selben Jahr mit dem Großen Bundesverdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik – und 2014 mit dem Verdienstorden des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Weitere Informationen und Fotos:

Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str. 70, 22305 Ha

mburg

Alexandra Tschacher, Leiterin des Presseteams, Tel. 040 – 607716 – 278

Barbara Wessel, Pressereferentin, Tel. 040 – 607716 – 204 / presse@plan.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18591/4667206

OTS: Plan International Deutschland e.V.

Original-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell