95% aller Patientenverfügungen sind nicht wirksam.

Wirksame Patientenverfügung (http://www.wirksame-patientenverfuegung.de)

Woran erkenne ich unwirksame Patientenverfügungen?

An unscharfen Formulierungen wie: “Ich wünsche keine unnötige Verlängerung meines Leidens, wenn keine Aussicht auf eine lebenswerte Zukunft besteht.” Hier wird weder bestimmt was als unnötig empfunden wird, noch was der subjektive Begriff “lebenswert” für den Patienten bedeutet. Von fehlender Fachkenntnis zeugen Passagen, die ausdrücklich eine Schmerzbehandlung oder Behandlung gegen Ängste einfordern. Diese Behandlungen sind zum Beispiel längst Grundpflicht aller Ärztinnen und Ärzte, Krankenpfleger und Schwestern.

Was unterscheidet Wirksame Patientenverfügung (http://www.wirksame-patientenverfuegung.de) von anderen Anbietern?

Bei “Wirksame Patientenverfügung” können keine schwerwiegenden Fehler gemacht werden. Dies ist leider bei anderen Anbietern möglich. Zum Beispiel: Bei einigen Patientenverfügungen kann man bei einer erworbenen Sprachstörung (Aphasie) eine Weiterbehandlung ausschließen. Ein kompetenter Arzt sollte jedoch wissen, dass eine erworbene Sprachstörung (Aphasien) heutzutage hervorragend behandelbar sind. Wesentlich ist also die fachärztliche neurologische Erfahrung, weil es um schwere Gehirnerkrankungen und Gehirnschäden geht.

Was sagt die medizinische Fachwelt über “Wirksame Patientenverfügung”?

Die Reaktion der Fachwelt auf “Wirksame Patientenverfügung” ist außerordentlich positiv. Insbesondere von Fachärzten für Neurologie, also Spezialisten für Gehirnschäden und Demenz, wird “Wirksame Patientenverfügung” ausdrücklich gelobt.

Wie funktioniert “Wirksame Patientenverfügung”?

Bei “Wirksame Patientenverfügung” beantworten Sie eine kurze, speziell entwickelte Befragung (hier einfach beginnen) (https://www.wirksame-patientenverfuegung.de/shop/interview/guest). Auf der Grundlage der Antworten wird eine individuelle und medizinisch absolut effektive Patientenverfügung erstellt. Die Patientenverfügung brauchen Sie nur ausdrucken und unterschreiben, sofort wirksam. Das System wurde von Fachärzten für Neurologie und Intensivmedizin entwickelt und wird laufend an den medizinischen und neurologischen Fortschritt und rechtliche Änderungen angepasst.

Welche Vorkenntnisse benötige ich?

Keine. Sie können Ihre Wirksame Patientenverfügung ohne jegliche medizinische, neurologische oder juristische Vorkenntnisse erstellen.

Warum ist es für Angehörige wichtig, dass im Notfall eine Patientenverfügung vorliegt?

Auch wenn man mit Familie oder Freunden bereits über den eigenen Behandlungswillen gesprochen hat: Dieser Austausch ist in der Regel nicht konkret genug, um medizinischem Fachpersonal im Notfall Richtlinien für die Behandlung durchsetzen zu können. Aussagen wie “Er möchte nicht an Schläuchen hängen” oder “Sie möchte keine unnötige Verlängerung ihres Leidens” sind uneindeutig. Schließlich hängt man auch bei einer Schulteroperation vorübergehend “an Schläuchen”.

Darüber hinaus erzeugen Notfallsituationen (z.B. eine Reanimation) (https://www.wirksame-patientenverfuegung.de/shop/interview/guest) für Angehörige immer ein sehr hohes Stresslevel. In so einer Situation Entscheidungen treffen zu müssen, möglicherweise über Leben und Tod, ist eine sehr große psychische Belastung für Freunde und Familie.

Was ist von Blanko – oder Ankreuzvordrucken zu halten?

Nichts. In Ankreuzformularen findet man aus neurologischer Erfahrung allgemeine Formulierungen mit Phrasencharakter. Diese sind im Ernstfall wertlos.

Muss meine wirksame Patientenverfügung notariell beglaubigt oder beurkundet werden?

Nein, eine Unterschrift genügt. Sofort wirksam.

Was bietet die Aktualisierungsempfehlung von “Wirksame Patientenverfügung”?

Das Team von “Wirksame Patientenverfügung” überprüft relevante medizinische Neuerungen und rechtliche Veränderungen im Bereich Patientenverfügung, Neurologie, Hirnschädigung und Demenz. Gegebenenfalls fordern wir Sie dann auf, Ihre Patientenverfügung anzupassen, wenn Ihre Patientenverfügung aus unserer Sicht aktualisiert werden sollte. Eine Überarbeitung oder Neuerstellung der Patientenverfügung ist bei “Wirksame Patientenverfügung” jederzeit kostenfrei möglich.