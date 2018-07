Abbau kommunaler Investitionsstau – wettbewerbsfähigere Infrastruktur

– Kommunaler Investitionsrückstand mit rd. 159 Mrd. EUR auf

Rekordhoch

– Deutschland schneidet im internationalen Vergleich

unterdurchschnittlich ab

– Förderale Struktur Deutschlands richtig nutzen

Eine aktuelle Studie von KfW Research vergleicht den

Investitionsrückstand der Kommunen in Deutschland und Frankreich. Der

Vergleich beruht auf Daten einer Veröffentlichung der Europäischen

Investitionsbank (EIB) und des KfW-Kommunalpanels.

Das KfW-Kommunalpanel 2018 beziffert diesen Rückstand auf knapp

159 Mrd. EUR. Fast zwei Drittel der Kommunen in Deutschland haben

insgesamt einen nennenswerten oder sogar gravierenden

Investitionsrückstand. Auch in einem internationalen Vergleich melden

mit 36 % überdurchschnittlich viele deutsche Kommunen einen

signifikanten Investitionsrückstand. Hingegen beträgt der Anteil in

Frankreich mit 17 % nur rd. die Hälfte des europäischen Durchschnitts

von 33 %.

Frankreich und Deutschland unterscheiden sich in der Organisation

ihres Staates zwar deutlich. „Aber daraus den Schluss zu ziehen, dass

das zentralistische System Frankreichs per se besser ist, ist

falsch“, kommentiert KfW-Chefvolkswirt Dr. Jörg Zeuner. „Wir können

aber von Frankreich lernen, dass mehr bereitgestellte Mittel auch zu

einer besseren öffentlichen Infrastruktur führen. Das ist eine Frage

politischer Prioritäten und nicht des politischen Systems.“

So fielen die Investitionen in französischen Kommunen in den

letzten Jahrzehnten schlichtweg höher aus als die kommunalen

Investitionen in Deutschland. „Von nichts kommt nichts. Nur wenn

kontinuierlich investiert wird, kann die Zuverlässigkeit und

Wettbewerbsfähigkeit der Infrastruktur gewährleistet werden. Gerade

die Kommunen sind für einen Großteil der Infrastruktur zuständig. So

sollten beispielsweise für die Schulgebäude als ein ganz wichtiger

Baustein für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes weitere

Investitionen ermöglicht werden“, stellt Dr. Zeuner fest.

Die Versäumnisse der Vergangenheit machen sich bemerkbar:

Deutschlands Position im globalen Wettbewerbsvergleich nimmt laut

aktueller Rankings kontinuierlich ab. Gleichzeitig wachsen die

Investitionsbedarfe in die Infrastruktur, wie das KfW-Kommunalpanel

2018 zeigt. „Es muss mehr passieren!“ ist sich Jörg Zeuner sicher.

Gerade ein föderaler Staat bietet dabei viele Vorteile, die

lokalen Bedürfnisse durch örtlich passgenaue Lösungen zu befriedigen:

„Wir brauchen eine stärkere föderale Kultur. Nur wenn wir den

Kommunen Freiheiten geben, auf die Herausforderungen selbstständig

reagieren zu können, nutzen wir die Potenziale unseres dezentralen

Staatsaufbaus sinnvoll. Das setzt aber einen klaren Aufgabenzuschnitt

und eine aufgabengerechte Finanzausstattung voraus, an der es

vielerorts noch mangelt“, sagt Dr. Zeuner abschließend.

Hinweis:

Das KfW-Kommunalpanel wird seit 2009 im Auftrag der KfW vom

Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) erstellt. Es handelt sich um

die größte, regelmäßige Befragung von Kämmerern in kreisfreien

Städten, Landkreisen und kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als

2.000 Einwohnern in Deutschland. Kernpunkte der Befragung sind die

kommunale Finanzlage, die Investitionstätigkeit und deren

Finanzierung. Den Bericht und weiterführende Informationen finden Sie

unter www.kfw.de/kommunalpanel.

Die vergleichende Studie von KfW Research ist unter

www.kfw.de/fokus verfügbar.

