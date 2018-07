Freiheit – gesellschaftskritische Gedanken rund um die Menschenwürde und -rechte

Montesquieu sprach einst davon, dass es keinen Begriff gibt, der so umstritten ist wie das Konzept der Freiheit. Die meisten Menschen glauben zu wissen, was Freiheit ist, doch eine Definition fällt vielen schwer. Ist man frei, wenn man nicht im Gefängnis steckt, aber an einen strengen Arbeitsvertrag gebunden ist? Fühlen sich Schüler in der Schule frei? Was denken Kinder in armen Ländern ohne Schulzugang und ohne Transportmittel? Fühlen diese sich frei? In seinem Werk „Freiheit“ geht Peter Schlabach dem Begriff auf die Spur. Was ist Freiheit? In seinem Werk beginnt er die Analyse damit, den Begriff Freiheit durch die Evolution der Menschheit zu untersuchen. Denn in zurückliegenden Epochen bedeutete Freiheit etwas anderes als heute. Die Untersuchung zeigt schnell, wie oft sich die Definition des Begriffes verändert und sich an die gegebenen Lebenswirklichkeiten angepasst hat.

Peter Schlabach offenbart in seinem Werk, in welchem Maße Freiheit in machthierarchisch organisierten Gesellschaften weltweit sowie seine Umsetzung für jeden Menschen verhindert, bekämpft, verraten und missbraucht wurde und wird. Wer gerne mehr über die Bedeutung von Freiheit im Verlaufe der Menschengeschichte in Bezug auf Menschenwürde und Menschenrechte lernen möchte, findet in „Freiheit“ von Peter Schlabach eine erhellende Lektüre.

