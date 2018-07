CARE leistet mit KIWI Kids jetzt auch Integrationsarbeit an Grundschulen / Förderpartner ist die Stiftung RTL – „Wir helfen Kindern“

Die Hilfsorganisation CARE weitet dank

großzügiger Unterstützung der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.

ihre Integrationsarbeit auch auf Grundschulen aus. Die Stiftung war

bereits in der Vergangenheit Partner des erfolgreichen CARE

Integrationsprojekts KIWI „Kinder und Jugendliche Willkommen“ für

Sekundarstufen. Nun wird es, dank einer Unterstützung von insgesamt

189.120 EUR, auch an Grundschulen Fortbildungen für Lehrkräfte sowie

Integrationsworkshops für Schülerinnen und Schüler geben. Außerdem

können die Kinder eigene schulische Integrationsprojekte durchführen,

die über KIWI Kids finanziell unterstützt werden. Mit diesem Ansatz

ist KIWI Kids deutschlandweit einmalig.

„Gemeinsam mit CARE haben wir KIWI bereits erfolgreich für

Sekundarstufen umsetzen können. Da jeder 4. Asylbewerber unter 11

Jahren ist, ist auch die Förderung von Grundschülern so wichtig für

die Identifikation mit der neuen Heimat. Die Vermittlung von Kultur

und Werten und die Förderung der Initiative der Schülerinnen und

Schüler ist die Grundlage für eine erfolgreiche Integration“, sagt

Stiftung RTL-Vorstandsmitglied Anja Nürnberg.

„Integrationsarbeit in Deutschland zu leisten, ist für CARE

deutlich mehr als nur eine Verpflichtung. Dass wir mit KIWI Kids

jetzt auch an Grundschulen integrative Arbeit leisten dürfen, ist für

CARE eine Auszeichnung und ein Vertrauensbeweis für unsere bisherige

sehr erfolgreiche Integrationsarbeit“, sagt CARE-Generalsekretär

Karl-Otto Zentel.

KIWI zielt darauf ab, den Prozess der schulischen Integration zu

begleiten. Kernstück dieser Arbeit ist dabei die KIWI-Box, die sich

mit Spielen und Übungen zu Themen wie Heimat und Kinderrechten

befasst. Dabei richtet sich KIWI bewusst sowohl an Kinder mit als

auch ohne Flucht- bzw. Migrationsgeschichte. In diesem Zusammenhang

werden nicht nur Workshops und Fortbildungen durchgeführt, sondern in

Schulprojekten auch Wege aufgezeigt, wie Schülerinnen und Schüler

gemeinsam Integration gestalten können.

Anfangs als Pilotprojekt gestartet, wird KIWI heute bereits an

über 300 Schulen bundesweit umgesetzt. So erreicht das Projekt

deutschlandweit durch Fortbildungen bisher über 1000 Lehrkräfte und

mit Workshops bereits rund 25.000 Schülerinnen und Schüler. Mit KIWI

Kids wird das Projekt jetzt erstmals auch an Grundschulen

durchgeführt. Die Teilnahme ist für Schulen und deren Lehrkräfte

kostenfrei.

