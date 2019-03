Abenteuer Afrika – Vernissage zur Fotoausstellung im Hotel Resort Schloss Auerstedt

Imposante Tieraufnahmen, einfühlsame Portraits und die beeindruckenden Landschaften der südafrikanischen Wildnis ? von 10. März bis 31. Oktober 2019 sind im Hotel Resort Schloss Auerstedt unter dem Titel ?Abenteuer Afrika? Schwarzweiß-Fotografien der Künstlerin Susen Reuter zu sehen.

Eröffnet wird die Ausstellung mit einer Vernissage am 10. März um 14:00 Uhr im Auerstedter Schloss unter Anwesenheit der Künstlerin. Nach einer persönlichen Begrüßung der Gäste durch Kati Reinhardt, Residence Managerin des Hotel Resort Schloss Auerstedt, wird die Kunsthistorikerin und Autorin Doris Weilandt eine Laudatio auf Susen Reuter halten. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Percussionist und Schlagzeuger Dave Daniel.

Entstanden sind die in Auerstedt gezeigten Fotoarbeiten in Gambia, Kapverden, Senegal, Mosambik, Namibia, Südafrika und Swasiland. Dabei bereist Susen Reuter bereits seit über 18 Jahren den afrikanischen Kontinent. Insbesondere die südlichen Länder Afrikas üben eine große Faszination auf die Künstlerin aus. Mit Mietwagen und ihrer Fotoausrüstung im Gepäck ist sie bereits mehrfach allein auf Tour durch die Naturreservate und Nationalparke unterwegs gewesen. Sie beteiligt sich am Hilfsprojekt Abaana Afrika e.V. in Uganda und unterstützt mit Teilen des Verkaufserlöses ihrer Fotografien Maßnahmen zum Wildtierschutz in Südafrika (Care for Wild Rhino Sanctuary).

Einen Teil der Fotoarbeiten in Schwarzweiß gab es jüngst in Erfurt zu sehen: Die Galerie des Verbandes Bildender Künstler präsentierte Porträts, die nun auch in Auerstedt gezeigt werden. Zuvor gewann Susen Reuter den Publikumspreis eines traditionsreichen Fotowettbewerbs, der von der ?Thüringer Allgemeine? in Zusammenarbeit mit dem Naturkundemuseum Erfurt verliehen wird.

Seit 2007 präsentiert Susen Reiter ihre Arbeiten zwischen zeitgenössischer Malerei und Fotografie deutschlandweit in Einzel- und Gruppenausstellungen. Sie arbeitet seit 2013 als freischaffende Künstlerin und ist Mitglied des Bundesverbandes und des Thüringer Verbandes Bildender Künstler e. V. sowie Mitglied der Thüringer Landesgesellschaft für Fotografie e. V.