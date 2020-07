ADAC Stiftung unterstützt Corona-Hilfsprojekt “Protect the Vulnerable” / ADAC Stiftung fördert Anschaffung und Verteilung von Mund-Nasen-Schutzmasken für Menschen mit Querschnittlähmung (FOTO)

Die ADAC Stiftung unterstützt die Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e.V. bei der nationalen Umsetzung des europaweiten Corona-Hilfsprojekts “Protect the Vulnerable”.

Dr. Andrea David, Vorstand der ADAC Stiftung: “Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Uns ist es ein ausdrückliches Anliegen, bedürftigen und besonders betroffenen Menschen Hilfe anzubieten, um ihren zusätzlich erschwerten Alltag besser bewältigen zu können. Deshalb unterstützt die ADAC Stiftung das Corona-Hilfsprojekt “Protect the Vulnerable” und trägt dazu bei, dass in Deutschland bis zu 4000 Haushalte pflege- und assistenzbedürftiger Querschnittgelähmter mit rund 200.000 kostenlosen Mund-Nasen-Schutzmasken versorgt werden. Ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Betroffenen.”

Menschen mit einer hohen Rückenmarksverletzung sind aufgrund von häufig bestehenden Einschränkungen bei der Atmung und des Immunsystems anfälliger für einen schweren Verlauf einer Infektion mit COVID-19. Daher organisiert die European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF) ein einzigartiges europaweites Hilfsprogramm zur Beschaffung und Verteilung von mindestens 1,2 Millionen Mund-Nasen-Schutzmasken an die besonders gefährdeten Tetraplegiker und älteren Menschen mit Querschnittlähmung. Die Betroffenen sollen die Schutzmasken für die Ausstattung von Hilfs- und Pflegekräften zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos mit SARS-CoV-2 erhalten. Die Masken werden über die 32 Mitgliedsorganisationen der ESCIF europaweit und kostenlos an die Haushalte verteilt. Die Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e.V. (FGQ) ist nationaler Kooperationspartner und koordiniert die Vergabe in Deutschland und an die Verbände in ganz Europa.

Die Mund- und Nasenschutzmasken können in Deutschland direkt bei der FGQ bestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.fgq.de/escif-help-alliance ..

Über die ADAC Stiftung: Die gemeinnützige und mildtätige ADAC Stiftung fördert Forschungs- und Bildungsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen, um mit wissenschaftlichen Erkenntnissen die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Außerdem sensibilisiert die ADAC Stiftung Kinder und Jugendliche mit eigenen Programmen für Gefahren im Straßenverkehr. Durch die Förderung der Mobilitätsforschung trägt die Stiftung dazu bei, den Straßenverkehr nachhaltiger zu gestalten. Zudem leistet die ADAC Stiftung einen wichtigen Beitrag zu mehr Sicherheit und Innovation im Bereich Amateur-Motorsport. Die Stiftung unterstützt außerdem hilfsbedürftige Unfallopfer mit Maßnahmen, die ihnen ein Stück ihrer persönlichen Mobilität zurückgeben. Mit dem Förderschwerpunkt Rettung aus Lebensgefahr unterstützt die ADAC Stiftung die Luftrettung im In- und Ausland und die Verbesserung der akut- und notfallmedizinischen Versorgung von Notfallopfern. Die ADAC Luftrettung gGmbH ist eine 100-prozentige Tochter der ADAC Stiftung und eine der größten Luftrettungsorganisationen in Europa.

Pressekontakt:

Andrea Stehmeyer

ADAC Stiftung

T 089 7676 6757

andrea.stehmeyer@stiftung.adac.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122834/4640513

OTS: ADAC SE

Original-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell