„Aktion Deutschland Hilft“ bittet um Spenden für Flutopfer in Indien / Bündnisorganisationen von „Aktion Deutschland Hilft“ leisten Nothilfe

Nach den schweren Überschwemmungen im indischen

Bundesstaat Kerala ruft „Aktion Deutschland Hilft“ zu Spenden auf.

Den indischen Behörden zufolge ist es das schlimmste Hochwasser

seit einem Jahrhundert. 23 Millionen Menschen sind von den schweren

Überflutungen betroffen. Bis zu eine Million Kinder, Frauen und

Männer sind obdachlos und harren in Notunterkünften aus. Helfer

versorgen die Menschen und bringen ihnen frisches Trinkwasser,

Lebensmittel, Decken und Medikamente. Viele Betroffene sind weiterhin

komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Zudem besteht die Sorge,

dass aufgrund der Überschwemmungen und schlechten Hygienesituation

Krankheiten oder Epidemien ausbrechen könnten.

Die Bündnisorganisationen von „Aktion Deutschland Hilft“ und ihre

lokalen Partner leisten erste Nothilfe für die Betroffenen: World

Vision hat sofort seine Hilfe für die Betroffenen in der Region

Lowairpowa gestartet. Die Menschen werden mit Notfallnahrung,

Trinkwasser und Hygieneartikeln wie Seife oder Windeln versorgt.

1.000 Haushalte konnten somit bereits erreicht werden. Geplant sind

weitere 20.000 Haushalte mit Nahrungsmitteln, Haushaltsartikeln,

Notunterkünften und Hygieneartikeln zu versorgen. Die Organisation

Help Age hat medizinische Hilfe in den Flüchtlingscamps gestartet und

Nothilfepakete mit Nahrungsmitteln verteilt. Auch Habitat for

Humanity wird Nothilfeartikel wie Decken, Plastikplanen,

Kochgegenstände und Hygieneartikel an die Betroffenen verteilen.

Die Bündnisorganisationen action medeor, CARE, Islamic Relief,

Freunde der Erziehungskunst, Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care und

LandsAid wollen ebenfalls tätig werden. Sie stehen unter anderem in

engem Kontakt mit lokalen Partnern und prüfen Möglichkeiten, um den

betroffenen Menschen helfen zu können.

Gerne vermittelt „Aktion Deutschland Hilft“ Interviewpartner zur

Situation in Indien. Bitte kontaktieren Sie die Pressestelle unter

0228/242 92 222 oder presse@aktion-deutschland-hilft.de

Einen Artikel zum indischen Monsun finden Sie hier:

https://adh.ngo/2MGVeYB

„Aktion Deutschland Hilft“ ruft zu Spenden für die Betroffenen der

Flut in Indien auf:

Stichwort „Flut Indien“

IBAN: DE62 3702 0500 0000 10 20 30 (Bank für Sozialwirtschaft)

Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,

Mobilfunk höher)

Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden

(10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion

Deutschland Hilft 9,83 EUR)

Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

„Aktion Deutschland Hilft“ ist das 2001 gegründete Bündnis von

deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre

Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die

beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der

humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit

weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der

Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut

für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat

zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im

Katastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.de

Pressekontakt:

Aktion Deutschland Hilft e.V.

Tel.: 0228/ 242 92 – 222

Fax: 0228/ 242 92 – 199

E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.de

