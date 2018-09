Aktion statt Reaktion: KfW unterstützt innovative Dürreversicherung für Nothilfeorganisationen in Afrika

– 10 Mio. EUR für ARC Replica, den neuen Ansatz der

Dürreversicherung African Risk Capacity

– Versicherungsverträge mit dem World Food Programm und

START-Network geschlossen

– Mehr Nothilfemaßnahmen und schnellere effektive Hilfe möglich

Die KfW hat im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im Rahmen einer zweijährigen

Pilotphase für das innovative Versicherungsinstrument ARC Replica

erstmals Nothilfeorganisationen 10 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

Das United Nations World Food Programme (WFP) und die

Nichtregierungsorganisation START-Network (START) haben die ersten

Versicherungsverträge für Mali, Mauretanien und den Senegal

abgeschlossen. Sie kommen in den Genuss eines neuen Zusatzinstruments

der Versicherung für Dürreschäden in Afrika über die African Risk

Capacity (ARC). Sie bietet den Staaten Frühwarnsysteme und

Nothilfeplanung. Sobald ein afrikanischer Staat auf eigene Kosten

über ARC eine Versicherungspolice erworben hat, können internationale

Nothilfeorganisationen die Versicherungssumme aufstocken, das heißt

aus ihren Mitteln eine Police in gleicher Höhe abschließen. Im

Katastrophenfall können damit mehr Nothilfemaßnahmen als bisher

finanziert werden und es kann schneller und effektiver geholfen

werden.

„Der Ansatz von ARC Replica könnte das System der internationalen

Nothilfe grundlegend verändern. Aktion statt Reaktion lautet das

Motto, denn mit Abschluss einer Versicherung bei ARC wissen

Hilfsorganisationen dass sie im Katastrophenfall schnell über Geld

verfügen, um den Betroffenen unverzüglich zu helfen“, sagte Prof. Dr.

Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.

Für den Abschluss der Versicherung nach dem ARC-Konzept müssen die

Staaten detaillierte Nothilfepläne ausarbeiten. Zwei Satelliten

messen kontinuierlich, wie viel Regen in einzelnen Landstrichen

fällt. Software berechnet im Rahmen des Frühwarnsystems, ob und wann

mit Dürre zu rechnen ist. Fällt zu wenig Regen oder ist der

Niederschlag zu unbeständig, wird bei einem vertraglich festgelegten

Schwellenwert die Versicherung ausgelöst.

Erwirbt eine internationale Organisation über ARC Replica

zusätzlichen Versicherungsschutz für einen Staat, stimmt sie ihre

Nothilfepläne auf dessen Pläne ab. Dadurch greifen die ländereigenen

und internationalen Maßnahmen ineinander, was zu einer effektiveren

Hilfe für die von Dürre betroffenen Menschen führt.

