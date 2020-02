ALGERIENS UNABHÄNGIGKEIT – Historische Betrachtungen über ein Land im Umbruch

Die Autorin stellt in ihrem Buch spannende Fragen über Algeriens Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit in Bezug auf die Unabhängigkeit des Landes. Inwieweit hat Algerien einen Regimewandel bzw. Systemtransformation aktuell erfolgreich erzielen können? Welche Spuren hat Frankreich in dem Land hinterlassen? Kann die algerische Bevölkerung auf eine bessere Zukunft hoffen und tatkräftig die Demokratisierung ihres Landes mitgestalten? Die Autorin beschreibt, wie sich das Land in einer Zeit der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformationen sehr zögerlich in Richtung Demokratie bewegt.

Die Studie”ALGERIENS UNABHÄNGIGKEIT” von Fathia Lakhdar versteht sich als kritische Analyse zum Reflektieren, Abwägen und Weiterdenken. Fathia Lakhdar ist eine Französin mit algerischer Abstammung und will die Leser mit ihrem Buch dazu anregen, die Vergangenheit Algeriens aus einem neuen Blickwinkel zu sehen und mit neuen Anhaltspunkten das heute Algerien besser zu verstehen.

"ALGERIENS UNABHÄNGIGKEIT" von Fathia Lakhdar ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-00400-9 zu bestellen.

